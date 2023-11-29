طرح عملیات «نشر خوبی ها» ویژه فاطمیه در استان مرکزی آغاز شد

حجت الاسلام بهزاد محمدی در گفتو گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هجمههای دشمن به ساحت مقدس زنان و مادر و جایگاه مادری اجرای طرح نشر خوبیها مدنظر ویژه قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح رؤسای تبلیغات اسلامی شهرستانها نشستی با امام جماعات مساجد و مبلغین برگزار و با بهره گیری از تمام ظرفیتها، مادران مؤثر محله را شناسایی کنند.
معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ایجاد فرهنگ و راهبرد " نشر خوبیها" در راستای آمید آفرینی در جامعه، نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای طرحهای کاربردی و متناسب با هر عملیات است.
محمدی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح اشاعه فرهنگ و سیره فاطمی با رویکرد جهاد تبیین، هویت بخشی به زنان جامعه، تقویت پیوندهای اجتماعی و هویت بخشی به جامعه است.
وی با اشاره به محور فعالیتهای طرح عملیات نشر خوبیها ویژه فاطمیه بیان کرد: مادرانی که در محلههای مختلف نقش برجسته ای در راستای تشکیل صندوق قرض الحسنه، تهیه جهیزیه برای محرومین، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری کارگاههای اشتغال زایی و توانمندسازی بانوان، تهیه و توزیع بستههای حمایتی در محله، تربیت فرزندان موفق، فعال در حوزه رفع معضلات اجتماعی محله و شهرستان، خیرین مدرسه ساز و مسجد ساز، ارائه خدمات اجتماعی رایگان به محله و تشکیل گروههای مردم نهاد و جهادی دارند را این طرح شامل میشود.
معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مادرانی که نقش مهمی در محله دارند در مسجد حاضر و برای عموم محله به ویژه برای بانوان از موفقیت و فعالیتهای خود سخن میگویند و از فعالیتهای اجتماعی توسط مادر در شبکههای اجتماعی مستند رسانهای ساخته میشود.
حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: در پایان یک نفر از راویان نمونه به اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی معرفی و در صدا و سیمای استان فعالیتها را تشریح میکند.
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