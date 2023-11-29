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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

یک مسوول فرهنگی:

طرح عملیات «نشر خوبی ها» ویژه فاطمیه در استان مرکزی آغاز شد

طرح عملیات «نشر خوبی ها» ویژه فاطمیه در استان مرکزی آغاز شد

اراک - معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: طرح عملیات استمرار نشر خوبی ها با محوریت روایت نقش مادری زنان جامعه همزمان با ایام فاطمیه در این استان آغاز شد.

حجت الاسلام بهزاد محمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هجمه‌های دشمن به ساحت مقدس زنان و مادر و جایگاه مادری اجرای طرح نشر خوبی‌ها مدنظر ویژه قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح رؤسای تبلیغات اسلامی شهرستانها نشستی با امام جماعات مساجد و مبلغین برگزار و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها، مادران مؤثر محله را شناسایی کنند.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: ایجاد فرهنگ و راهبرد " نشر خوبیها" در راستای آمید آفرینی در جامعه، نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح‌های کاربردی و متناسب با هر عملیات است.

محمدی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح اشاعه فرهنگ و سیره فاطمی با رویکرد جهاد تبیین، هویت بخشی به زنان جامعه، تقویت پیوندهای اجتماعی و هویت بخشی به جامعه است.

وی با اشاره به محور فعالیت‌های طرح عملیات نشر خوبی‌ها ویژه فاطمیه بیان کرد: مادرانی که در محله‌های مختلف نقش برجسته ای در راستای تشکیل صندوق قرض الحسنه، تهیه جهیزیه برای محرومین، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری کارگاه‌های اشتغال زایی و توانمندسازی بانوان، تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی در محله، تربیت فرزندان موفق، فعال در حوزه رفع معضلات اجتماعی محله و شهرستان، خیرین مدرسه ساز و مسجد ساز، ارائه خدمات اجتماعی رایگان به محله و تشکیل گروه‌های مردم نهاد و جهادی دارند را این طرح شامل می‌شود.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مادرانی که نقش مهمی در محله دارند در مسجد حاضر و برای عموم محله به ویژه برای بانوان از موفقیت و فعالیت‌های خود سخن می‌گویند و از فعالیت‌های اجتماعی توسط مادر در شبکه‌های اجتماعی مستند رسانه‌ای ساخته می‌شود.

حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: در پایان یک نفر از راویان نمونه به اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی معرفی و در صدا و سیمای استان فعالیت‌ها را تشریح می‌کند.


کد مطلب 5953456

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