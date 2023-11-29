استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های تهران تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ساناز جعفرزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی در واکنش به اظهار نظر یک عضو شورای شهر تهران درباره آلودگی هوای تهران ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، گفت: اظهار نظر در خصوص مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های استان تهران به استناد آمار مصرف و تحویل سوخت که ماهانه به ارگان‌های نظارتی نیز ارائه می‌شود، نادرست است.

جعفرزاده این دو نهاد را شامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت برق حرارتی برشمرد و تصریح کرد: نیروگاه‌های تهران نزدیک به ۱۰ سال است که حتی یک لیتر مازوت هم دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: تاکنون درباره انتقال مازوت انباشته در نیروگاه‌های اصفهان و بعثت تهران مکاتبات زیادی بین شرکت برق حرارتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است؛ چرا که طی بیش از ۱۰ سال گذشته این دو نیروگاه تک سوز بوده و از سوخت گاز برای تولید برق استفاده می‌کنند. همچنین سایر نیروگاه‌های استان تهران نیز اساساً قابلیت مصرف مازوت را ندارند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: آمادگی داریم تا در صورت لزوم و درخواست هر ارگان نظارتی، اسناد و مدارک مربوط به عدم مصرف مازوت را در اختیار قرار دهیم و ثابت خواهیم کرد که نه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یک لیتر مازوت در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده نه ما مصرف داشته‌ایم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی تصریح‌کرد: بر این اساس، قویاً مازوت‌سوزی در تهران را تکذیب و تاکید می‌کنیم نه فقط امسال، که سال‌های گذشته هم مصرف نداشته‌ایم.

وی گفت: فرد یاد شده اگر در حوزه محیط‌زیست اعلام نظر می‌کند، باید از این جریان نیز آگاه باشد که آنچه ما در حوزه آلودگی با آن درگیر هستیم، کاهش ضریب تخلیه آلودگی هوای تهران با سرد شدن هوای این کلان‌شهر است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی گفت: «سیاهه انتشار» سندی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک مرجع اصلی و غیرمنتفع از حوزه سوخت نیروگاهی که شأن نظارت در بخش آلایندگی دارد، آن را منتشر کرده است.

جعفرزاده ادامه‌داد: سیاهه انتشار به تفکیک منابع ثابت و متحرک، میزان آلودگی هر یک را اعلام کرده‌اند که میزان آلایندگی نیروگاه‌ها در بخش منابع ثابت مشخص است.

وی افزود: برای شهر تهران به استناد سیاهه انتشار سازمان حفاظت از محیط‌زیست، منابع متحرک سهم ۵۹ درصدی در آلایندگی هوا دارند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی گفت: در سیاهه یاد شده، در بخش منابع ثابت، سهم نیروگاه‌ها ۳.۸ درصد از کل آلایندگی شهر تهران است؛ این در حالی است که برخی آن ۵۹ درصد را رها کرده و این سهم ناچیز را مدنظر قرار می‌دهند.