بیش از ۳ میلیارد تومان کمک آموزشی به مدارس ننله

به گزارش خبرنگار مهر، قادر کریمی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اهدای وسایل کمک آموزشی به مدارس ننله از مناطق حاشیه شهر سنندج اظهار کرد: در دوماه گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تجهیزات آموزشی به مدارس ننله اهدا شده است.

وی افزود: بخشی از این وسایل آموزشی شامل لوازم التحریر به مبلغ ۲میلیارد و ۸۰۰ تومان بود که در ابتدای سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان اهدا شد.

مسئول موقوفات معتمد وزیری در سنندج با اشاره به اینکه در بازدید به عمل آمده و نیازسنجی انجام شده از این مناطق، اقلام خریداری شدند، بیان کرد: مبلغ ۷۰۰ میلیون هم شامل تجهیزات آموزشی، ورزشی، لب تاب، میز وصندلی و سایر لوازم کمک آموزشی براساس نیاز واقعیت تقبل شد.

وی با بیان اینکه این اقلام به همت موقوفه ماه رخسار معتمد وزیری به دانش اموزان ننله هدیه شده است، عنوان کرد: تعمیراتی هم در مدارس نیاز بود که از محل همین مبلغ تقبل شد.

ماموستا سید احسن حسینی رییس شورای افتای شهرستان سنندج هم در این مدارس با بیان اینکه کمک به دانش آموزان موجب جلب رحمت الهی است، گفت: یکی از معنوی‌ترین خیرات کمک به آموزش و تحصیل دانش‌آموزان است.

وی بیان کرد: امیدواریم خداوند خیر فراوان برای مسببین خیر و نیکی در بحث آموزش قرار دهد.

مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش سنندج هم گفت: این تجهیزات می‌تواند به هوشمند سازی کلاس‌های درس وارتقای آموزش دانش آموزان کمک کند.

سعید کنعانی افزود: این کمک در بحث تغییر و افزایش نیازهای آموزشی کمک می کند و مدارس حاشیه و محروم را متناسب با امکانات روز دنیا و افزایش کیفیت آموزش در مسیر تسهیل توسعه آموزشی یاری می رساند.