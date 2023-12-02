نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط ملیپوشان برای حضور در مسابقات قطرکاپ گفت: هفته جاری به مسابقات قطرکاپ اعزام خواهیم شد، بعد از آن هم ۵۰ روز تا مسابقات بزرگسالان آسیا زمان داریم که اصلیترین هدف ما در آن مسابقات است.
وی گفت: رقابتهای قطرکاپ یکی از گزینشیهای المپیک پاریس به حساب میآید، بنابراین باید در این مسابقه شرکت کنیم تا در پنج مسابقهای که در مسیر کسب سهمیه المپیک است، شرکت کرده باشیم. خدا را شکر اردو خوبی داریم. تا مسابقات قطرکاپ در تهران اردو خواهیم داشت و بعد از آن احتمالاً در شهر دیگری اردو خواهیم داشت.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری خاطرنشان کرد: خدا را شکر شرایط ملیپوشان خوب است، برخی وزنهبرداران کم سن و سال را به اردو دعوت کردیم تا با ملیپوشان باتجربه تمرین کنند. در آینده هم وزنهبردارانی که مدنظرمان است به اردو دعوت خواهیم کرد.
نصیرشلال در پاسخ به این سوال که وزنهبرداران دچار مصدومیت نیستند، گفت: تنها آیت شریفی مصدومیت دارد که فعلاً تحت درمان و خارج از اردوست تا بعد از مسابقات قطرکاپ وضعیتشان را بررسی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که هدف کادر فنی برای مسابقات قطرکاپ چیست، عنوان کرد: ما صرفاً در مسابقات قطرکاپ شرکت میکنیم و احتمال اینکه همه وزنهبرداران وزنکشی کنند زیاد است. طبق قوانین، وزنهبرداران باید در این مسابقات حضور داشته باشند و تست دوپینگ بدهند. صرف حضور در این مسابقات برای کادر فنی کافی است. افزایش رکورد و کسب سهمیه المپیک در دو مسابقات پیش رو در رقابتهای بزرگسالان آسیا و جام جهانی تایلند محقق خواهد شد.
نصیرشلال در مورد حضور سهراب مرادی در اردوی تیم ملی و حضور در مسابقات قطرکاپ گفت: مرادی در اردوی تیم ملی حضور دارد و کارشان را شروع کرد. با توجه به اینکه در مسابقات قطرکاپ از قبل اسامی وزنهبرداران و اعضای کادر فنی رد شده در کنار ما نیستند اما از مسابقات بعدی همراه تیم خواهند بود.
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