شرایط اعزام کیانوش به انتخابی المپیک/ حضور در رکوردگیری داخلی

نواب نصیرشلال در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی وزنه‌برداری گفت: اردوی تیم ملی از هفته آینده شروع می‌شود. برخی وزنه‌بردارانی که قبلاً در اردوی تیم ملی بودند در کنار ما خواهند بود، برخی وزنه‌برداران جوان هم به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند. در دو مرحله این وزنه‌برداران به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

وی افزود: برخی از وزنه‌برداران که در مسابقات مختلف شرکت کرده بودند در اردو حاضر خواهند شد و برخی وزنه‌برداران هم دیرتر به اردو اضافه می‌شوند. البته برخی وزنه‌برداران جدید را هم به اردوی تیم ملی دعوت کردیم. بعد از مسابقات جوانان جهان وزنه‌بردارانی که شرایط خوبی به لحاظ رکوردی داشته باشند به اردوی تیم ملی اضافه می‌شوند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: ترکیب تیم هنوز نهایی نیست. در اولین اردو ۱۵ نفر و چند نفر از وزنه‌برداران نوجوان را دعوت می‌کنیم. در اردوی بعد نفراتی همچون رضا دهدار، آیت شریفی، علی داوودی، امیر حقوقی و مهدی کرمی دعوت خواهند شد.

لیست ۷ نفره برای اعزام به قطرکاپ ارسال کردیم

وی به اولین مسابقه انتخابی المپیک اشاره کرد و گفت: مسابقات قطرکاپ در آذرماه پیش روی ماست که یکی از مسابقات انتخابی المپیک محسوب می‌شود. چند نفر به این مسابقات اعزام می‌شوند. برای مسابقات قطرکاپ لیست اولیه را دو ماه پیش ارسال کردیم و ۷ نفر از وزنه‌بردارانی که از بعد از مسابقات جهانی کلمبیا شرکت کرده بودند در این لیست حضور دارند.

سرمربی تیم ملی تأکید کرد: کسانی که شانس کسب سهمیه داشتند و در مسابقات جهانی کلمبیا، بازی های آسیایی و رقابت‌های جهانی عربستان شرکت کرده بودند به مسابقات قطرکاپ اعزام خواهند شد. فرصت را در اختیار این هفت نفر قرار دادیم، حالا اینکه چند نفر اعزام می‌شوند نزدیک مسابقات مشخص خواهد شد.

کیانوش رستمی در رکوردگیری شرکت کند تا به اردو دعوت شود

وی در واکنش به ادعای کیانوش رستمی مبنی بر اینکه در صورت حضور در مسابقات قطرکاپ می‌تواند شانس حضور در المپیک پاریس را داشته باشد، عنوان کرد: کیانوش رستمی یک نامه به کادرفنی ارسال کرده بود مبنی بر اینکه به مسابقات قطرکاپ اعزام شود، من هم در جواب این نامه به رئیس فدراسیون اعلام کردم در صورتی که او قصد حضور در ترکیب تیم ملی را دارد می‌تواند هفته آینده در مسابقات لیگ حضور و رکوردگیری کند. مسابقات لیگ ۱۲ آبان در شهر رشت برگزار می‌شود.

سازگاری و ماندگاری در اردوی تیم ملی در اولویت است

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: من از فدراسیون خواستم با وجود اینکه کیانوش قرارداد لیگ هم ندارد، اما موافقت کنند و این وزنه‌بردار در این مسابقات وزنه بزند و به صورت آزاد شرکت کند. اگر شرایط او نسبت به سایر هم وزن‌هایش بهتر باشد می‌تواند در اردوی تیم ملی شرکت کند. ما از این بابت هیچ مشکلی نداریم. برای مسابقات قطرکاپ هم اگر شرایطش خوب باشد می‌تواند حضور پیدا کند. هر کسی که در رکوردگیری شرایط خوبی داشته باشد به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود، قدم اول دعوت به اردوی تیم ملی است و قدم‌های بعدی سازگاری و ماندگاری در اردو و شرایط خوب داشتن است.

قوانین فدراسیون جهانی برای یک نفر زیرپا گذاشته نمی‌شود

وی گفت: کیانوش در مسابقات جهانی عربستان شرکت نکرد، مسئولان فدراسیون جهانی هم با توجه به اینکه کیانوش قهرمان است وعده‌های به او می‌دهند یا شاید هم خودش با آن‌ها ارتباط می‌گیرد و درخواست می‌دهد. اما بعید می‌دانم آن‌ها چنین شرایطی را برای کسی در نظر بگیرند که قوانین کلی یک فدراسیون جهانی را برای یک نفر زیر پا بگذارند. چون قبلاً در ایران چنین کارهایی برای کیانوش انجام می‌شد، این تصور را دارد که فدراسیون جهانی هم همینطور است.

رستمی به جای نامه‌نگاری در اردوی و رکوردگیری حاضر می‌شد

نصیرشلال عنوان کرد: به نظرم بهتر بود او به جای نامه‌نگاری کردن با فدراسیون جهانی یا فدراسیون ایران می‌پذیرفت به عنوان یک ورزشکار به اردوی تیم ملی می‌آمد.ضمن اینکه او می‌ترسید به اردوی تیم ملی بیاید چطور حالا دوست دارند به اردو بیایند و برای آن هم نامه‌نگاری می‌کند. او به فدراسیون ایران و اردوی تیم ملی که همه مسلمان هستند اعتماد ندارد چطور قصد دارد به اردوی کشور دیگر برود. چطور این اعتماد را دارد؟