به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت کیانوش رستمی به تیم ملی ایران این روزها به یک چالش در وزنه‌برداری تبدل شده است. قهرمان دو دوره المپیک به دلیل عدم حضور در آخرین رکوردگیری از اردوی تیم ملی خط خورد و مسابقات جهانی عربستان را از دست داد.

غیبت رستمی در مسابقات جهانی حضور او را در المپیک پاریس به اما و اگر کشاند چرا که طبق قوانین فدراسیون جهانی هر وزنه‌برداری که قصد حضور در المپیک پاریس را داشته باشد باید در این مسابقات شرکت می‌کرد.

رستمی که یک بار طعم تلخ از دست دادن المپیک توکیو را چشیده بود این بار تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دوباره حسرت المپیک را نخورد، به همین خاطر چند وقت پیش با فدراسیون وزنه‌برداری نامه‌نگاری کرد و از آن‌ها خواست که با فدراسیون جهانی مذاکره کنند و مصدومیت که دلیل غیبت او در مسابقات جهانی بود را به اطلاع فدراسیون جهانی برسانند. طبق گفته رئیس فدراسیون وزنه‌برداری این نامه‌نگاری هم صورت گرفت.

با این حال آخرین فرصت کیانوش رستمی برای اینکه المپیک پاریس را از دست ندهد، مسابقات قطرکاپ است که روزهای ۱۳ تا ۲۳ آذر سال جاری برگزار می‌شود. نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری تنها شرط حضور کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی را شرکت در لیگ برتر به عنوان وزنه‌بردار آزاد و حضور در رکوردگیری اعلام کرد.

البته قرار بود پیش از مسابقه رکوردگیری هم کیانوش رستمی و سرمربی تیم ملی با یکدیگر صحبت کنند که به گفته رستمی این اتفاق رخ نداده و آن‌ها با یکدیگر هیچ صحبتی نداشتند. در نهایت کیانوش رستمی هم در رکوردگیری شرکت کرد و در یک اقدام عجیب در حرکت یک ضرب وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی و در دوضرب هم وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی را مهار کرد.

کیانوش رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وزنه‌هایی که در رکوردگیری بالای سر برده بود، گفت: من کارم را انجام دادم و طبق چارچوب که فدراسیون و کادرفنی تعیین کرده بودند آن‌ها را رعایت کردم و در رکوردگیری هم شرکت کردم. من سعی کردم به خاطر مردم بابت این موضوع کوتاه بیایم، در مسابقه هم شرکت و وزن‌کشی کردم، اما هیچ یک از اعضای کادرفنی در مسابقه حضور نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال که سرمربی تیم ملی قبل از رکوردگیری با او صحبت کرده مبنی بر اینکه چه وزنه‌های مهار کند، گفت: کسی با من صحبت نکرده بود. من بارها درخواست کردم اما جوابی به من ندادند.

مسابقات قطرکاپ که یکی از گزینشی‌های المپیک محسوب می‌شود، کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود و مشخص نیست نام کیانوش رستمی برای حضور در این مسابقات ارسال شده یا خیر.

البته لیست اولیه نفرات اعزامی برای شرکت در این مسابقه دو ماه پیش به فدراسیون جهانی ارسال شده که نام کیانوش در بین این نفرات نبوده و الان مشخص نیست پس از حضور کیانوش رستمی در رکوردگیری، آیا نام او از سوی فدراسیون برای شرکت در مسابقات قطرکاپ ارسال شده است یا خیر.

نواب نصیرشلال در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا نام کیانوش رستمی برای مسابقات قطرکاپ ارسال شده یا خیر گفت: بعید می‌دانم نام رستمی برای مسابقات قطرکاپ ارسال شود. او با فدراسیون وزنه‌برداری نامه‌نگاری و درخواست داده بود، ما هم از همان طریق جواب او را خواهیم داد و پیگیر باشد!