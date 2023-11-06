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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

مهر در گزارشی بررسی کرد؛

«المپیک» از دستان کیانوش افتاد/ پایان جنجال رستمی در وزنه‌برداری

«المپیک» از دستان کیانوش افتاد/ پایان جنجال رستمی در وزنه‌برداری

پرونده وزنه‌بردار جنجالی و خبرساز سابق تیم ملی ایران که قصد داشت در بازگشت به این تیم یکی از مسافران بازی‌های المپیک پاریس باشد، با اتفاقاتی که در چند روز گذشته رقم خورد، بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت کیانوش رستمی به تیم ملی ایران این روزها به یک چالش در وزنه‌برداری تبدل شده است. قهرمان دو دوره المپیک به دلیل عدم حضور در آخرین رکوردگیری از اردوی تیم ملی خط خورد و مسابقات جهانی عربستان را از دست داد.

غیبت رستمی در مسابقات جهانی حضور او را در المپیک پاریس به اما و اگر کشاند چرا که طبق قوانین فدراسیون جهانی هر وزنه‌برداری که قصد حضور در المپیک پاریس را داشته باشد باید در این مسابقات شرکت می‌کرد.

رستمی که یک بار طعم تلخ از دست دادن المپیک توکیو را چشیده بود این بار تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دوباره حسرت المپیک را نخورد، به همین خاطر چند وقت پیش با فدراسیون وزنه‌برداری نامه‌نگاری کرد و از آن‌ها خواست که با فدراسیون جهانی مذاکره کنند و مصدومیت که دلیل غیبت او در مسابقات جهانی بود را به اطلاع فدراسیون جهانی برسانند. طبق گفته رئیس فدراسیون وزنه‌برداری این نامه‌نگاری هم صورت گرفت.

«المپیک» از دستان کیانوش افتاد/ پایان جنجال رستمی در وزنه‌برداری

با این حال آخرین فرصت کیانوش رستمی برای اینکه المپیک پاریس را از دست ندهد، مسابقات قطرکاپ است که روزهای ۱۳ تا ۲۳ آذر سال جاری برگزار می‌شود. نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری تنها شرط حضور کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی را شرکت در لیگ برتر به عنوان وزنه‌بردار آزاد و حضور در رکوردگیری اعلام کرد.

البته قرار بود پیش از مسابقه رکوردگیری هم کیانوش رستمی و سرمربی تیم ملی با یکدیگر صحبت کنند که به گفته رستمی این اتفاق رخ نداده و آن‌ها با یکدیگر هیچ صحبتی نداشتند. در نهایت کیانوش رستمی هم در رکوردگیری شرکت کرد و در یک اقدام عجیب در حرکت یک ضرب وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی و در دوضرب هم وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی را مهار کرد.

کیانوش رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وزنه‌هایی که در رکوردگیری بالای سر برده بود، گفت: من کارم را انجام دادم و طبق چارچوب که فدراسیون و کادرفنی تعیین کرده بودند آن‌ها را رعایت کردم و در رکوردگیری هم شرکت کردم. من سعی کردم به خاطر مردم بابت این موضوع کوتاه بیایم، در مسابقه هم شرکت و وزن‌کشی کردم، اما هیچ یک از اعضای کادرفنی در مسابقه حضور نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال که سرمربی تیم ملی قبل از رکوردگیری با او صحبت کرده مبنی بر اینکه چه وزنه‌های مهار کند، گفت: کسی با من صحبت نکرده بود. من بارها درخواست کردم اما جوابی به من ندادند.

«المپیک» از دستان کیانوش افتاد/ پایان جنجال رستمی در وزنه‌برداری

مسابقات قطرکاپ که یکی از گزینشی‌های المپیک محسوب می‌شود، کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود و مشخص نیست نام کیانوش رستمی برای حضور در این مسابقات ارسال شده یا خیر.

البته لیست اولیه نفرات اعزامی برای شرکت در این مسابقه دو ماه پیش به فدراسیون جهانی ارسال شده که نام کیانوش در بین این نفرات نبوده و الان مشخص نیست پس از حضور کیانوش رستمی در رکوردگیری، آیا نام او از سوی فدراسیون برای شرکت در مسابقات قطرکاپ ارسال شده است یا خیر.

نواب نصیرشلال در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا نام کیانوش رستمی برای مسابقات قطرکاپ ارسال شده یا خیر گفت: بعید می‌دانم نام رستمی برای مسابقات قطرکاپ ارسال شود. او با فدراسیون وزنه‌برداری نامه‌نگاری و درخواست داده بود، ما هم از همان طریق جواب او را خواهیم داد و پیگیر باشد!

کد مطلب 5931656
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      46 16
      پاسخ
      دم این آقا گرم مدال آور المپیک است اما بعدها افسوس رفتارها را می‌خورد خداوند قدرت وتوان داد و استفاده حداکثری نبرد
    • هادی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      71 73
      پاسخ
      آقای کیانوش رستمی: دیگه بسه با روح ،روان مردم بازی کردی ،فکر می‌کنی کادر و مردم متوجه وزنه زدن شما در رشت نشدن!!! ۱۰۰ کیلو وزنه رو خانم ها میزنند!!! قهرمان بودی اما غرور باعث شکست تو شد لطفاً کنار برید آبرومندانه تا جوان ها بیان جهت آینده کشور !!!
    • کیاراز IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      60 44
      پاسخ
      آخه این بابا بجای تمرین فقط داشته غر میزده و کل کل...
    • اﻳﺮاﻥ IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      55 25
      پاسخ
      ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻴﮕﺮﻓﺖ اﻻﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩاﺷﺖ
    • حسین AE ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      19 30
      پاسخ
      شاید میخواسته برای حریفا دستش رو نشه
    • حمید IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      19 30
      پاسخ
      دوران قهرمانی شما به پایان رسیده.چه بخواهی چه نخواهی نمی‌توانی ۱۵۰کیلو وزنه بزنی .حق جوانان این مملکت را نخور عزیزم
    • امین IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      25 21
      پاسخ
      حرکات بیحساب نتیجش همین هست
    • رضا IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      39 24
      پاسخ
      توی این چندسال نشون داد فقط تافته جدا بافته بوده و ادعاش گوش فلک رو کر کرد
    • آرش منفرد IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      11 6
      پاسخ
      سلام دلاور مبارزه با فولاد سرد....کیانوش عزیز قهرمان المپیک و خوشحال کننده مردم ایران... کیانوش جان خیلی زود دیر می‌شود...پهلوان و دلاوری شما بر مردم اثبات شده.پهوان عزیز خود میدانی چه باید بکنی..‌.دوستدار شماودیگر دلاوران
    • آزاد IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      8 12
      پاسخ
      چون مدال المپیک گرفته فک کرده باید همه ازش حساب ببرن .آدم رودار و مغرور رو باید ادب کرد .
    • رضا IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      13 4
      پاسخ
      به نظر من کیانوش خیلی پررو تشریف دارند . اون از تنهایی تمرین کردنش و این هم از این کاراش ، لطفا تمومش کنین ، قهرمان اینطوری به درد هیچی نمیخوره . آقای رستمی تو دیگه تموم شدی تموم و با این کارات بدترش نکن ، بزار همون کیانوش در گوشه ذهن مردم باشه .
    • کامران IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      14 4
      پاسخ
      نظراتتون تمام شد؛چراما(کلا)به خودم هم میگم؛هیچ اطلاعی ازموضوعی نداریم؛نظرمیدیم؛دیگه باید ازیک جا این نظرها قطع بشه!!!
    • ۰۰۴۶ NO ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      9 7
      پاسخ
      کیانون قهرمان هستش اونم بالاترین مسابقه ها. الانم اگه وزنه پایین زد بخاطر ک فقط شرکت کنه در رکورد گیری. مصطفی میر جوادی مسابقات اخیر ۲۱۵ زد اما یک ماه بد اسیایی نتونست. چه دلیلی بود کیانوش بیاد رکورد گیری وزنه سنگین بزنه بد مسابقات نتونه. سبک زد. انرژی برای مسابقه گذاشته
    • محسن IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      5 10
      پاسخ
      داداش برو برا کشورهای عربی وزنه بزن ی مدال بیاری هفت پشتت وبسه.وقتی این همه دارن بی احترامی میکنن کاری نمیتونی کنی
    • Sajad IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      14 3
      پاسخ
      قبل از هر کاری آدم باید فروتن باشه دشمن اصلی انسان غروره
    • طوفان IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      5 3
      پاسخ
      درود.قضاوت مخصوص خداست.ولی اینو فهمیدم که تو ورزش ما باید جلو همه گردن کج بکنی.ورزشکارای دنیا رو ببینید تو چه شرایطی دارن زندگی میکنند چه پولای میگیرن.اون وقت اینجا مدال میاری یه پول درستی بهت نمیدن
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      7 11
      پاسخ
      آقا کیانوش یه ورزشکار نباید آنقدر مغرور باشه که همه ازش بیزار بشن..خواهشن ما دیگه قهرمانی تو را نمی‌خواهیم.برو دنبال زندگیت نزار مدال‌های که با زحمت بدست آوردی زیر سوال برود..یا حق
      • سعید IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        1 0
        حیف و صد حیففففف
    • علی IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      5 3
      پاسخ
      دوران قهرمانیش خیلی وقته تموم شده ولی ول کن نیست....
    • تاج کبیر IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      7 3
      پاسخ
      دوستان خواهشا الکی نظر ندین بنده خدا قهرمان دو دوره المپیک هستش، پشت پرده خبرهایی وجود داره شک نکنید
      • مصطفی نوروزی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        3 0
        حق مطلب رو گفتی درود برتو
    • علی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چقدر بی انصاف هستند کسانی که در مورد کیانوش رستمی این قهرمان پهلوان صفت وافتخار آفرین کرمانشاهی و تنها دارنده دو مدال طلای المپیک این گونه از روی عقده وحسادت وبی انصافی اظهار نظر کرده ودر صدد تخریب اوهستند!

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