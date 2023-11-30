خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: رکوردداران جنایت، قتل، ترور، کشتار و در کنار آن برترین‌های مزدوری و همراهی با دشمنان این آب و خاک را با خود همراه دارند. گروهک تروریستی منافقین پرچم‌دار خباثت و سبوعیت جمعی است که اساس و جوهره ذاتی‌اش بر دروغ، جنایت و خیانت شکل گرفته شده است.

از ابتدای انقلاب و طبق آمارهای رسمی موجود، حدود ۱۷ هزار نفر را در کشور کشته و ترور کردند و در سریالی طولانی نزد اصلی‌ترین دشمنان وطن از صدام و بعثی‌ها در عراق گرفته تا شیطان بزرگ خوش رقصی‌ها کردند و در تمام این سال‌ها تروریست اجاره‌ای آنان شدند. در جنگ تحمیلی در کنار دشمن بعثی با فرزندان وطن جنگیدند و موجب بروز خسارت‌های بی‌شمار جانی مالی و اطلاعاتی به کشور شدند.

در ریشه‌های فکری و رفتاری آنان منافع ایران و ایرانی معنایی ندارد و همه چیز حتی جزیی‌ترین افکار ذهن شما باید تابع ایدئولوژی مسموم این فرقه گمراه کننده باشد.

در آستانه برگزاری دادگاه این گروهک تروریستی گروه سیاسی خبرگزاری مهر در سلسله گفت‌وگوهای با اعضای جدا شده از این فرقه ابعاد ناگفته از جنایات و دروغ‌های این گروهک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

طالب جلیلیان عضو جدا شده گروهک منافقین در این گفت و گو شرایط خودش را بعد از اینکه اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد عضو این گروهک باشد را تشریح می‌کند و می‌گوید: من را به بد ترین شکل ممکن می‌زدند و می‌گفتند باید اعتراف کنی و بنویسی عضو وزارت اطلاعات هستی و یا برگردی به تشکیلات، اما من به دلیل اینکه از زن و زندگی خود برای گرو گذشته بودم حاضر نبودم بنویسم که عضو وزارت اطلاعات هستم.

قسمت دوم: اعتراف اجباری، بخش اول