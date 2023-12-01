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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

عین‌اللهی تاکید کرد؛

اولویت بندی پروژه‌های عمرانی نظام سلامت بر اساس نیاز مردم

اولویت بندی پروژه‌های عمرانی نظام سلامت بر اساس نیاز مردم

وزیر بهداشت، از کسب رتبه اول مولدسازی توسط وزارت بهداشت در بین دستگاه های اجرایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در جریان بازدید از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در مولدسازی، رتبه اول کشور را کسب کرده و معاونت توسعه این وزارتخانه در این خصوص مورد تقدیر دولت قرار می‌گیرد.

وی به بهره برداری از ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: ۷ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عین اللهی با تاکید بر اولویت بندی پروژه‌های عمرانی نظام سلامت بر اساس نیازهای منطقه و مردم، ادامه داد: محصول این اولویت بندی ها افتتاح پروژه‌ای کاربردی و ضروری مانند بیمارستان امام خمینی شهریار و پروژه بیمارستانی ولیعصر در اراک است که علاوه بر جانمایی درست، قادر به ارائه خدمات مناسب و ضروری به مردم در مناطق کم برخوردار خواهند بود.

وی همچنین بر لزوم نگاه جامع در آغاز پروژه‌ها و احداث مراکز بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق کشور و توجه ویژه به راهبردها و برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه تاکید کرد.

کد مطلب 5954549
حبیب احسنی پور

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