به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در جریان بازدید از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در مولدسازی، رتبه اول کشور را کسب کرده و معاونت توسعه این وزارتخانه در این خصوص مورد تقدیر دولت قرار می‌گیرد.

وی به بهره برداری از ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: ۷ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عین اللهی با تاکید بر اولویت بندی پروژه‌های عمرانی نظام سلامت بر اساس نیازهای منطقه و مردم، ادامه داد: محصول این اولویت بندی ها افتتاح پروژه‌ای کاربردی و ضروری مانند بیمارستان امام خمینی شهریار و پروژه بیمارستانی ولیعصر در اراک است که علاوه بر جانمایی درست، قادر به ارائه خدمات مناسب و ضروری به مردم در مناطق کم برخوردار خواهند بود.

وی همچنین بر لزوم نگاه جامع در آغاز پروژه‌ها و احداث مراکز بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق کشور و توجه ویژه به راهبردها و برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه تاکید کرد.