بزودی فراخوان ششمین جشنواره ملی آسمان هشتم رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ذاکری صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی از ابتدای سال جاری رایزنی های لازم با ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان و کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آستان مقدس رضوی و وزارت کشور برای برگزاری شایسته ششمین جشنواره ملی آسمان هشتم را انجام داده و نشست های مختلفی برگزار شده است.

وی افزود: پوستر و فراخوان ششمین جشنواره ملی آسمان هشتم ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد روستایی کشور طراحی شده است که بزودی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی بخش بندزرک شهرستان میناب ادامه داد: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد روستایی کشور امسال می توانند در قالب این جشنواره در شش رشته ازجمله «سرود»، «تئاتر»، «نقاله خوانی»، «عکاسی» و … با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی گفت: ششمین جشنواره ملی آسمان هشتم همزمان با سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد از ۱۵ تا ۱۸ اسفند ماه سال جاری در حسینیه امام رضا (ع) روستای کردر رضوی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی مبدع برگزاری جشن های مردمی دهه کرامت در کشور با برگزاری ۱۷ دوره جشنواره استانی فرهنگی هنری و ورزشی آسمان هشتم، سه دوره جشنواره ملی سرود رضوی ویژه کانون های مساجد روستایی و پنج دوره جشنواره ملی فرهنگی هنری آسمان هشتم است.