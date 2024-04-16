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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۶

رقابت ۱۰ نقال و پرده خوان در اختتامیه جشنواره روستایی آسمان هشتم

رقابت ۱۰ نقال و پرده خوان در اختتامیه جشنواره روستایی آسمان هشتم

با نظر هیات داوران بخش پرده خوانی و نقالی روستایی رضوی، ۱۰ نقال و پرده خوان در کنگان بوشهر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، سعید زمانی معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) عنوان کرد: هنر نقالی، یکی از قدیمی‌ترین اشکال هنر تئاتر است که از زمان‌های باستانی وجود داشته است و همچنین پرده‌خوانی یکی دیگر از شاخه‌های هنر تئاتری است که بر اساس کلام و داستان‌نویسی اجرا می‌شود. با توجه به اهمیت حفظ هنرهای باستانی کشور، جشنواره امام رضا (ع) یکی از بخش‌های جشنواره روستایی آسمان هشتم را به این موضوع اختصاص داده است.

معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) بیان کرد: با فراخوان این موضوع ۳۲ هنرمند این عرصه با بارگذاری آثار خود در سایت شمس توس، اعلام آمادگی شان را برای شرکت در این بخش اعلام کردند.

زمانی یادآور شد: با توجه به اینکه موضوعیت پرده‌خوانی، امام رضا (ع) است، ۶ نفر در رده سنی نوجوانان و ۴ نفر در رده سنی بزرگسالان موفق به حضور در اختتامیه این رقابت‌ها شدند. داوری این بخش بر عهده محسن میرزاعلی از نقالان و پرده خوانان صاحب نام است. این رویداد به دبیری محمد جهانپا برگزار خواهد شد.

معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در پایان تصریح کرد: باتوجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته اختتامیه این بخش با حضور برگزیدگان، ۶ و ۷ اردیبهشت ماه در شهر کنگان بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6080067
آروین موذن زاده

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