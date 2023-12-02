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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۰:۰۸

پنجره مهر؛

۴۰ پرنده سهره طلایی در طبیعت آستارا رهاسازی شد

۴۰ پرنده سهره طلایی در طبیعت آستارا رهاسازی شد

آستارا- ۴۰ قطعه پرنده سهره طلایی پس از ضبط و کشف توسط حفاظت محیط زیست آستارا در طبیعت رهاسازی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه با هوشیاری مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا ۶ متخلف زنده گیری پرندگان که به صورت غیر مجاز در اراضی کشاورزی و چمنزارهای شهرستان در حال صید پرنده سهره طلایی بودند توسط مأمورین دستگیر و از متخلفین چندین تورصیادی، قفس و تعداد ۴۰ قطعه پرنده سهره طلایی کشف و ضبط گردید.

پرنده‌های کشف شده پس از تائید سلامتی توسط محیط زیست به دامان طبیعت بازگشتند.

سهره طلایی پرنده‌ای کوچک جثه و به اندازه ۱۲ سانتی متر، دارای دم چنگالی شکل و منقار مخروطی و به نسبت باریک بوده و پرواز این پرنده موجی و رقص مانند است.

کد مطلب 5955920

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