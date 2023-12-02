۴۰ پرنده سهره طلایی در طبیعت آستارا رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه با هوشیاری مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا ۶ متخلف زنده گیری پرندگان که به صورت غیر مجاز در اراضی کشاورزی و چمنزارهای شهرستان در حال صید پرنده سهره طلایی بودند توسط مأمورین دستگیر و از متخلفین چندین تورصیادی، قفس و تعداد ۴۰ قطعه پرنده سهره طلایی کشف و ضبط گردید.

پرنده‌های کشف شده پس از تائید سلامتی توسط محیط زیست به دامان طبیعت بازگشتند.

سهره طلایی پرنده‌ای کوچک جثه و به اندازه ۱۲ سانتی متر، دارای دم چنگالی شکل و منقار مخروطی و به نسبت باریک بوده و پرواز این پرنده موجی و رقص مانند است.