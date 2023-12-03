به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از امروز تا روز چهارشنبه تردد خودروها در محدوده طرح آلودگی‌ها نیز بر اساس پلاک زوج و فرد خواهد بود.

وی افزود: در این چهار روز و تا آخر هفته در محدوده طرح زوج و فرد تردد فقط بر اساس رقم آخر پلاک خودروها خواهد بود

وی گفت: بر اساس مصوبات کمیته آلودگی هوای شهر تهران، امروز یکشنبه تنها خودروهایی می‌توانند در این محدوده تردد کنند که پلاک آنها فرد و روز دوشنبه خودروهای با پلاک زوج حق تردد خواهند داشت و همین طور تا پایان روز چهارشنبه این طرح اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با تقویت و استقرار بیشتر تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در محدوده‌های اعلامی، این طرح به صورت جدی اجرا و با خودروهای متخلف برخورد خواهد شد.

وی اذعان داشت: تا به امروز ۶ هزار خودرو که برگه معاینه فنی داشته ولی دودزا بوده و هوا را آلوده کرده اند معاینه فنی آنها ابطال و مجدد جهت اخذ معاینه فنی به مراکز مربوطه اعزام شده اند که از امروز نیز مجدد و در ادامه، اگر خودرویی دارای برگه معاینه فنی باشد ولی با رؤیت همکاران بنده ملاحظه شود که دودزا بوده و یا هوا را آلوده می‌کند با این خودروها نیز برخورد قانونی لازم صورت می‌پذیرد.

سرهنگ موسوی پور گفت: امروز در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران همچنین طرح ممنوعیت و محدودیت ورود کامیون‌ها به شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی برای آن در نظر گرفته شد که متعاقباً اعلام می‌شود.

وی بیان داشت: اجرای این طرح از درب منازل نیست و فقط در محدوده طرح زوج و فرد سابق و یا همان طرح آلودگی هوای کنونی اجرا خواهد شد و تا چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت،

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: راکبین و دارندگان موتورسیکلت‌ها هم در نظر داشته باشند که اگر وسیله آنان نیز دودزا باشد با آنها نیز طبق قانون برخورد و از تردد آنها جلوگیری خواهد شد.