معرفی ۵۳ معلول برای دریافت مسکن ملی در بردسکن 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدپور شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان بردسکن با اشاره به افزایش معلولیت‌های سال‌های اخیر بر اثر تصادفات و حوادث به خبرنگاران اظهار کرد: اداره بهزیستی بردسکن دارای ۳ هزار و ۲۰۰ نفر خانواده تحت پوشش معلول است که از این تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ نفر مستمر بگیر هستند.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن از افزایش پرداختی‌های افراد تحت پوشش در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۶۰ درصد مبالغ افراد مستمر بگیر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: در راستای خانه دار کردن افراد معلول از محل نهضت ملی مسکن در این شهرستان تاکنون ۱۸ نفر در انابد برای آغاز واحد خود پروانه ساختمانی خود را دریافت کردند.

محمدپور از پیگیری مسکن تعداد ۳۵ نفر معلول دیگر در اراضی مسکن ملی در مرکز شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری نیز غیر از مسکن ملی برای تعداد ۲۰ نفر دیگر در روستاهای مختلف ساخت مسکن و مرمت واحدهای آنان انجام شده است.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن از برنامه‌های روز ۱۲ آذر ماه روز معلولین خبر داد و افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی با همکاری اداره ورزش و جوانان در رشته‌های بومی محلی، بازدید از خانواده‌های افراد معلول و رسیدگی به مشکلات آنان با حضور مدیران شهرستان را از جمله برنامه‌های روز ۱۲ آذر نام برد.

وی از صدور مجوز و فعالیت ۴ مرکز مثبت زندگی در بردسکن و انابد خبر داد و گفت: بهزیستی به عنوان نهادی مهم در حوزه رفاه اجتماعی و تأثیر گذار در ارتقای سلامت اجتماعی منشأ خدمات تخصصی ارزشمند به گروه‌های مختلف جامعه است.

محمدپور اظهار کرد: در مراکز مثبت زندگی ۲۲ فعالیت بهزیستی ازجمله اقدامات پیشگیرانه از معلولیت‌ها و آسیب‌ها، توانمندسازی خانواده‌ها و نیز خدمات حمایتی و فعالیت‌های دیگر را انجام می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن از دیگر اقدامات بسیار مهم بهزیستی شهرستان بردسکن برای معلولین را به پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ با باز پرداخت ۷ ساله و ۴ درصد، پرداخت کمک هزینه بلاعوض ساخت مسکن، پرداخت شهریه دانشجویان معلول، کمک هزینه خرید خدمات توان پزشکی (کار درمانی، گفتار درمانی و گفتار درمانی)، کمک هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب و تحویل وسایل توانبخشی مثل عصا، ویلچر، سمعک و واکر، تشک مواج …و کمک هزینه مناسب سازی منزل و وسیله نقلیه و خدمات مشاوره ژنتیکی اشاره کرد.