به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با دادن آمار قطره چکانی از نظامیان به هلاکت رسیده خود در تجاوز زمینی به نوار غزه اذعان کرد که یک نظامی از تیپ ناحل در اثر شدت جراحات وارده طی روزهای گذشته به هلاکت رسیده است.

بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی یک افسر صهیونیست نیز شب گذشته در درگیری‌های زمینی در مرکز نوار غزه به هلاکت رسیده است.

این در حالی است که فایز الدوری کارشناس مسائل نظامی در شبکه خبری الجزیره با اشاره به سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که اشغالگران به تلفات خود در عملیات غزه اذعان نمی‌کنند، اما به صورت تدریجی مجبور به افشای آن هستند. لذا پیش‌بینی می‌شود غافلگیری‌های جدیدی در آینده در راه خواهد بود.

پیش از این گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کردند که یک یگان پیاده دشمن صهیونیستی را در داخل یک ساختمان در منطقه التوام واقع در شمال غرب غزه در کمین خود گرفتار کرده و در این کمین از بمب‌های ضد نفر و خمپاره‌های ضد زره و گلوله باران شدید استفاده کرده اند. در این عملیات حداقل ۱۰ نظامی صهیونیست کشته شدند.

گردان‌های القسام همچنین دو نفربر زرهی رژیم صهیونیستی را در شمال شهر غزه با خمپاره‌های یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند. همچنین یک بلدوزر اسرائیل در منطقه جحر الدیک با چندین خمپاره در منطقه مرکزی غزه هدف قرار گرفت و چندین نظامی دشمن در اثر این حمله کشته یا زخمی شدند. گردان‌های القسام همچنین اعلام کردند که تک‌تیراندازهای حماس یک نظامی اسرائیلی را در شمال غزه به صورت مستقیم هدف اصابت گلوله قرار داده‌اند.