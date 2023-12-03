اعلام مناطق «امن» به سبک جنایتکاران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ان بی سی نیوز به نقل از یک مسئول در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد: اسرائیل با تخصیص مناطق امن در جنوب نوار غزه موافقت کرده است!

این در حالی است که پیشتر رژیم صهیونیستی مناطقی را در نوار غزه امن اعلام می‌کرد اما بعد از حرکت کاروان آوارگان فلسطینی به این مناطق آنها را هدف قرار می‌داد.

این جنایت رژیم صهیونیستی طی ۲ ماه گذشته در نوار غزه چندین بار به همین سبک تکرار شد.

به عنوان مثال دو هفته قبل ارتش رژیم صهیونیستی آوارگان فلسطینی که از شمال نوار غزه به سمت جنوب این باریکه در حرکت بودند را هدف قرار داد و کاروان آن‌ها را بمباران کرد.

این نخستین باری نیست که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی آوارگان و یا زخمی‌های فلسطینی را هدف قرار می‌دهند؛ چند روز قبل از آن نیز در حمله رژیم صهیونیستی به کاروان زخمی‌ها بیش از ۷۵ نفر شهید و مجروح شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده بود: حمله هوایی اسرائیل به خودروهایی که در حال انتقال زخمی‌ها به گذرگاه رفح بودند ۱۵ شهید و ۶۰ مجروح برجای گذاشت