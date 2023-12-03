دریافت 9 MB کد مطلب 5956035 https://mehrnews.com/x33DFL ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۴ کد مطلب 5956035 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۴ لحظه ورود رزمندگان مقاومت به ساحل زیکیم در فلسطین اشغالی تصاویر جدید از ورود رزمندگان مقاومت در تاریخ در ۷ اکتبر به ساحل زیکیم را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط طوفان الاقصی هیبت رژیم صهیونیستی را فرو ریخت آمار قطرهچکانی ارتش صهیونیستی از تعداد تلفات خود در غزه تخریب ساختمانها در کرانه باختری و بازداشت جوانان فلسطینی بمبهای فسفری بر سر اردوگاه آوارگان فلسطینی/ هدف قرار دادن مهدکودک و خودروهای امدادی برچسبها رژیم صهیونیستی غزه مقاومت فلسطین فلسطین طوفان الاقصی
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