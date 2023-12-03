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کد مطلب 5956035
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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۴

لحظه ورود رزمندگان مقاومت به ساحل زیکیم در فلسطین اشغالی

لحظه ورود رزمندگان مقاومت به ساحل زیکیم در فلسطین اشغالی

تصاویر جدید از ورود رزمندگان مقاومت در تاریخ در ۷ اکتبر به ساحل زیکیم را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • نا شناس IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      109 56
      پاسخ
      الان این چند نفر میخوان چکار کنن؟
      • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        123 131
        شما زیاد فکر نکن. اینا و بقیشون ۲۴۰نفر اسیر کردن ۱۲۰۰نفر هم به درک فرستادند.
      • علی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        8 3
        اینا به یه پایگاه حمله کردن و حدود شصت نفر نظامی هارو هلاک کردن
      • فرزاد IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        8 6
        همین که تا الان ضربه محکمی به این سگ هار(رژیم جعلی اسرائیل) زدن کافیه
      • اسماعیل IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        4 6
        البته 13 هزار از مردم غزه را از زندگی محروم و شهر را ویران کردند
      • حسین IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        12 2
        هه مگه جنگ کلاسیکه. عزیزم جنگ چریکی همینه دیگه. چند نفر میرن دهن ۱۰۰ نفر سرویس میکنن. اینا تکاورن نه سرباز
    • ع ا ز CA ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      97 95
      پاسخ
      درود بر رزمندگان مقاومت و مجاهدان حماس غره که با مجاهدت و شجاعت خود کاملآ توانستند چهارمین آرتش دنیا که اشغالگران صهیونیستهای جنایتکار و نژاد پرست کودک کش را در زمین و دریا شکست تاریخی بدهند و یک خفت تاریخی را برای صهیونیستها و عوامل و متهدان سنتی خود شان را بدهند این پیروزی بزرگ را به همه رزمندگان
    • زهرا جاوید نژاد IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      86 66
      پاسخ
      درود بر فلسطین مقتدر وغزه مقاوم، #فلسطین_پیروز خواهد شد ان شاءالله طبق فرموده رهبری،،، همه دنیا فهمیدن که دولت مردان آمریکا واسرائیل و غرب هار شده اند ومقاومت وطولانی الاقصی واکسن هاری است به آنها
      • سیدمحمد IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        21 21
        نمیشدازاین جبهه بیشترعملیات کنن
    • Zahrasaadat IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      78 58
      پاسخ
      انشاءالله وباتوکل بخدا هرچه زودتر اسرائیل یهودی صفت تروریسم جنایتکار نسل کش غاصب نابود محو وازصفحه روزگار به درک وجهنم واصل شود،مرگ بر اسرائیل
      • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        6 6
        محو بشه برا تو میشه نون و آب
      • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
        0 0
        اره‌به‌خدا‌رژیمی‌که‌زن‌وبچه‌ها‌را‌به‌اسارت‌میگیره‌باید‌نیست‌و‌نابود‌بشه.حتی‌شهامت‌جنگ‌رودررو‌را‌هم‌ندارند.
    • نورمحمد IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      95 53
      پاسخ
      خیلی غریبانه بود با کمترین امکانات،خدا لعنت کنه صهیونیستهارو
      • احمد IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        6 5
        خوب اگه واقعا دلت میسوزه برو کمکشون
    • محمد IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 5
      پاسخ
      اگر ۱۲۰۰ نفر کشتن پس چرا مثل اینکه سونامی و زلزله ۱۰ ریشتری اومده توی غزه .... البته ما از خدامون هستش ۱۲۰۰ نفر صهیونیست کشته شدن.... ولی تو زیاد ب مغزت فشار نیار .... با چهار تا راکت و سرباز نمیشه اینا رو شکست داد.
    • فرزاد اکبری RO ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 1
      پاسخ
      الآن واقعا می طلبند کشورهای مسلمان به ویژه اعراب به پا خاسته ولز هر طریق ممکن ریشه این غاصبان جنایتکار از سر مردم فلسطین که در سرزمین مادری خود مشغول دفاع هستند بردارند.
    • علی IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خداوندا می دانم که در آینده انسانها از جنگ، گرسنگی وبیماری نخواهند مرد، اگر عمرمان کفاف دیدن آن زمان را ندهد ازتومی خواهیم فکرمان را برای پذیرش شرافت انسانی آزادکن. آمین
    • مصطفی IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      38 21
      پاسخ
      مردم فلسطین تاوان عربهای خائن را میدهند ایران در حد توان خود کمک کرده و میکند
    • گیتی IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      خدایا از درگاه مهربانت درخواست میکنم بکمک ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین بیایی اونها ریخته شد فلسطین پیروز است
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 1
      پاسخ
      اسرائیل میخواد با غزه چکارکنه؟
      • محمد IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
        2 1
        اسرائیل میخواد خاکی که غصب کرده رو رها کنه و فرار کنه
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      34 27
      پاسخ
      چرا ایران تل اویو رو با خاک یکسان نمیکنه؟ کار تموم بشه؟
      • ناشناس IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        8 5
        اگر ایران حیفا وتل اویو را بمباران کند تازه جنگ شروع می شود نه این که کار تمام می شود
      • امیر کامی IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        4 2
        اگه ایران به تل اویو حمله کنه جنگی سخت و بی پایان بوجود میاد ، امریکا ناو جنگی فرستاده دریای مدیترانه تا به کشورهای دشمن صحیونیستها هشدار بده .
      • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        6 2
        استارت جنگ جهانی سوم خورده میشه.
      • Shadoow IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        5 1
        به نام خالق زیبایی ها به خاطر اینکه ایران هیچ وقت شروع کننده جنگ نیست.
    • زهراهاشملو IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 1
      پاسخ
      خدارو شکر که دارن یواش یواش قدرتشونو به کرسی مینشونن اما درد اینجاست که آمریکا وفرانسه وانگلیس حرومزاده میتونن هزاران اسلحه فوق مدرن وبمب یک تنی به اسرائیل بدن اما ما وعربستان ودیگر کشورهای مسلمون نمیتونیم بدیم چرا واقعا چرا؟ چرا اسرائیل سوریه روبا جت های جنگنده بمباران میکنه انا سوریه نه ؟ چرا؟!!
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      33 15
      پاسخ
      خدا قوت رزمندگان مقاوت. مرگ بر اسرائیل ،غاصب ،
    • داوود US ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      51 24
      پاسخ
      آفرین بر شجاعتتان خدا یاریتون کنه
    • حمید IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      54 28
      پاسخ
      انشالله هرچه زودتر اسراییل نابود خواهد شد
    • کوروش AE ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 3
      پاسخ
      همچین گفتی لحظه ورود رزمندگان مقاومت!فک کردم با یه ناو جنگی اومدن!!!!!!
    • صادق IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      46 19
      پاسخ
      آفرین برغزه شرم بروطن فروشها
      • ا IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        8 4
        واقعا مرگ بر وطن فروشها
    • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      32 12
      پاسخ
      امروز روز امتحان تمام بندگان خداست ماکه بجز دعا کاری ازدستمان بر نمیاد فکر کنم از عقاید حال حاضر همگی دراخرت باز خواست شود
    • عزیزی RU ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      38 18
      پاسخ
      خداوند کمک شان کند مرگ بر اسرائیل و آمریکا لعین
    • سعید IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 5
      پاسخ
      مرگ بر امریکا ورژیم کثیف اسراییل
    • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 1
      پاسخ
      سلام بر رزمندگان فی سبیل الله خدا قوت اگر خدا توفیق دهد به شما خواهیم پیوست چرا که امروز امتحان نهایی برای تمام جهان است ایشالله که حضرت مهدی فرماندهی سپاه اسلام را بدست گیرد .
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 9
      پاسخ
      ای سربازان امام زمان عج ای مقاومت ای غزه سرافراز ای فلسطین عزیزحق یاورتان مردم جهان باالاخص مسلمانان به مظلومیت شما پی برده اندشماعزیزان بانیروی ایمان براسراییل غاصب پیروزخواهیدشدانشاالله به زودی زودجشن پیروزی خون برشمشیرجشن پیروزی مقاومت عزیزوجشن نابودی اسراییل غاصب کودک کش ومظلوم کش راباهم خواهیم
    • طنز IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      7 3
      پاسخ
      ،😆😁 روزمو قشنگ کردین
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      3 7
      پاسخ
      چرا ایران موشک نمیزنه؟؟چرا یمن علنی اعلام کرد ولی ما حتی یک موشک نمی‌زنیم.
      • مهاجر IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        3 4
        اگه فکرتو به کار بیندازی متوجه همه مسائل میشی فعلا بهتره موشک نزنه
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 3
      پاسخ
      فلسطین بیان تو کرانه باختری حکومت ودولت مستقل تشکیل بدن بنام کشور فلسطین حماس و مردم یک جا متحد بشن یک قدرت واحد
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 4
      پاسخ
      خدابه نیروی کم فلسطین قدرت زیاد اعطا کند تا ایین حیوان های ۲خونخوار رانیست ونابود کند انشاالاه به امید انروز
    • امین IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      3 2
      پاسخ
      جانم را فدایه مقامت می کنم اگه لیاقتش را داشته باشم
    • ایرانی IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی جیگر دارن دمشون گرم ماشاالله

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