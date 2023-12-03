تشکیل وزارت بازرگانی برای تحول در حوزه تولید و اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمان‌فر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای ۶ ماه گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال‌های اخیر دچار نوسان شده بود، این بودن که در برخی از مواقع یک مدیر قوی مسئولیت را برعهده می‌گرفت و به خوبی می‌توانست از عهده وظایف این وزارتخانه برآید و آن را اداره کند. در این صورت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی‌شد، اما در مقابل در صورتی که یک مدیر ضعیف‌تر در مسوولیت قرار می‌گرفت، این موضوع مجدد مطرح می‌شد.

وی تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.