طوفان الاقصی هیبت رژیم صهیونیستی را فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور صبح یکشنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی در دیدار نماینده ولیفقیه در استان اظهار کرد: طوفانالاقصی ضربه حیثیتی و نظامی سنگینی به صهیونیستها وارد کرد و در واقع طوفانالاقصی یک عملیات پیشدستانه بود که طراحی رژیم صهیونیستی و تمام نقشه آمریکا را در منطقه به هم ریخت.
وی با اشاره به اینکه ابعاد طوفان الاقصی بسیار گسترده بود، ادامه داد: صهیونیستها فراخوانی برای مهاجرپذیری ۲ میلیون صهیونیست را داشتند و در طول یک سال گذشته هم جنایتهای زیادی داشتند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این حمله ضربه جبران ناپذیری برای صهیونیستها بود.
حجتالاسلام موسیپور تصریح کرد: پهپادهای رژیم صهیونیست همواره پهباد حرکات غزه را رصد میکرد اما نیروهای حماس یک سال و نیم کار مقابل چشم صهیونیستها کار کردند و آنها متوجه نشدند.
وی با اشاره به اینکه صهیونیستها مدعی عدم عبور حماس از دیوار حائل بودند، گفت: اما با عملیات طوفانالاقصی ضربه حیثیتی و نظامی سنگینی به صهیونیست وارد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: با وجود تسلط رسانهای صهیونیستها، طوفانی افکار عمومی علیه صهیونیستها در دنیا ایجاد شده و از این لحاظ نیز بیشترین ضربه را متوجه شدند.
وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور از آغاز عملیات طوفانالاقصی در ۷۲۰ نقطه کشور مراسم جشن و شادی این پیروزی بزرگ را برگزار کردند و با شروع بمبارانها نیز، سه فراخوان عمومی برگزار شد که جمعیت خوبی حاضر شدند و آثار خوبی در تقویت روحیه مقاومت و رزمندگان داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور جنایات رژیم اشغالگر قدس را بیسابقه دانست و گفت: دنیا این همه ستم و ظلم را میبیند و در مقابل ۱۵ هزار شهید که ۶ هزار نفر آنها کودک و پنجهزار نفر زن بیگناه است، سکوت کرده است.
حجتالاسلام موسیپور اظهار داشت: خون این افراد بیگناه اثر خود را خواهد کرد و پیروزی از آن فلسطین است و این جنایات نمیتواند پیروزی حماس را تحت شعاع قرار دهد.
وی یادآور شد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در پاسداشت ایامالله مختلف برنامههای متنوعی دارد زیرا معتقد است این برنامهها هویت جمهوری اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: امام راحل با هوشیاری تمام این شورای را در سال ۵۸ تشکیل داد و تاکنون با سامان دادن قدرت نرم و با حضور مردم در صحنههای مختلف، فتنههای زیادی را خنثی کرده است.
حجتالاسلام موسیپور بیان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور هماکنون با طرحهای جدید و رو آوردن به خلاقیتها، کارنامه جدیدی پیش رو گذاشته است و امید است در راستای تحقق بیشتر منویات رهبری گامهای بلندی بردارد.
حضور در گلزار شهدای اراک و نشست شورای اداری استان مرکزی و چندین بازدید، از دیگر برنامههای سفر کاری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به استان مرکزی است.
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