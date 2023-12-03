صادرات از بنادر غرب هرمزگان به مرز پنج میلیون تُن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری بیان داشت: در این مدت ۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۸۲ تن شامل میوه و تره بار، خشکبار، موادمعدنی و مصالح ساختمانی مربوط به صادرات غیرنفتی و ۲ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۱۰ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: از مجموع عملیات انجام شده، ۲ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۷۷ تن نیز به فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی با پنج درصد افزایش به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اظهار کرد: در هشت‌ماهه امسال بنادر غرب استان توانست با کابوتاژ یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۲۸ تن فرآورده‌های غیرنفتی و کابوتاژ یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۹۴۹ تن فرآورده‌های نفتی روزهای پررونقی را در این بخش از عملیات تجربه کند.

سالاری، از افزایش ۳۱ درصدی ترانزیت نفتی و غیرنفتی خبر داد و گفت: در دوره زمانی یادشده، حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی که بیشتر آن محموله خودرو بودهف به ۲۹۹ هزار و ۹۹۹ تن رسید که نشانگر افزایش ۳۱ درصدی است.

سالاری افزود: در این بازه زمانی ترانزیت بیش از ۱۳۲ هزار و ۳۶۳ خودرو با افزایش ۲۶ درصدی از طریق بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه و عراق انجام گرفت.

جهش ۳۳ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینرهای یخچالی

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در خصوص تخلیه و بارگیری کانتینرهای یخچالی گفت: در هشت ماهه امسال با تخلیه و بارگیری ۱۲۲ هزار و ۸۹۸ TEU کانتینر یخچالی بنادر غرب استان توانست افزایش ۳۳ درصدی را به ثبت برساند.

وی، حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق این بنادر را نیز ۶۱ هزار و ۴۴۹ TEU با تناژ ۶۳۵ هزار و ۹۳۰ تن اعلام کرد در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی را در برداشته است.

«بنادر غرب استان هرمزگان با راه‌اندازی فاز اول ترمینال یخچالی با ظرفیت ۳۰۰ کانتینر یخچالی چرخ‌دار و ۱۲ رمپ مخصوص بارگیری برای شناورهای حامل کانتینر یخچالی طلایه‌دار تخلیه و بارگیری و صادرات کالاهای یخچالی در بین بنادر ایران است».

ترابری ایمن بیش از ۵۰۰ هزار مسافر در مسیرهای داخلی

سالاری در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: طی مدت یاد شده، ۵۶۵ هزار و ۵۳۰ مسافر در بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شده‌اند که ۲۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ادامه داد: ترابری ایمن ۵۳۹ هزار و ۳۳ نفر مسافر در مسیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج‌فارس انجام شده که ۲۶ درصد افزایش را به دنبال داشته است.

به گفته وی؛ ۱۸ هزار و ۸۱۹ نفر مسافر به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابه‌جا شده‌اند که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

سالاری تعداد تردد شناورها در بنادر غرب هرمزگان در این مدت را ۲۳ هزار و ۹۶۳ فروند با افزایش ۱۷ درصدی اعلام کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: مرکز جستجو و نجات دریایی(MRCC) بنادر غرب استان در هشت ماهه امسال با دریافت ۲۲ پیام اولیه و ۸۶ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۱۶۵ نفر در آب‌های حوزه استحفاظی خود شده است.