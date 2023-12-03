الزام بازرسی ادواری آسانسورها/ غیر استاندارد ها پلمب خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم حسینیان صبح یکشنبه در بازدید از آسانسورهای اداری استان، افزود: استاندارد آسانسور یک قانون الزامی است و همه ارگان‌های دولتی و خصوصی باید برای استانداردسازی آسانسورهای واحدهای خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آسانسورهای غیر استاندارد عمومی و دولتی استان توسط کارشناس استاندارد پلمب می‌شوند، ابراز داشت: در صورت وقوع حوادث و سوانح احتمالی، مسؤولیت مستقیم بر عهده مالکان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور خواهد بود.

حسینیان گفت: با هدف استاندارد سازی آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی، کارشناسان استاندارد پس از بررسی وضعیت آسانسورها با توجه رعایت نکردن بندهای بحرانی و بی توجهی به اخطارهای متعدد، اقدام به پلمب آسانسور یک واحد هتل آپارتمان و یک ساختمان پزشکی در استان کردند.

سرپرست اداره کل استاندارد استان تصریح کرد: علاوه بر تاییده اولیه استاندارد، تأییده ادواری برای آسانسورها ضروری است و دستگاه‌ها، نهادها و بخش‌های خصوصی نیز باید به این مسئله توجه داشته باشند.