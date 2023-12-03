به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در تبصرههای (۱) و (۳) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) که در خصوص محدوده تعیین شده مناطق آزاد مذکور بود، موافقت نکردند و پس از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی موارد اعاده شده از شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لایحه را به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی مجدد ارجاع داد.
در صحن علنی مجلس؛
رفع ایرادات لایحه توسعه منطقه آزادتجاری گیلان به کمیسیون ارجاع شد
رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی گیلان این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
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