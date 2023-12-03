رفع ایرادات لایحه توسعه منطقه آزادتجاری گیلان به کمیسیون ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در تبصره‌های (۱) و (۳) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) که در خصوص محدوده تعیین شده مناطق آزاد مذکور بود، موافقت نکردند و پس از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی موارد اعاده شده از شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لایحه را به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی مجدد ارجاع داد.