  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

در صحن علنی مجلس؛

رفع ایرادات لایحه توسعه منطقه آزادتجاری گیلان به کمیسیون ارجاع شد

رفع ایرادات لایحه توسعه منطقه آزادتجاری گیلان به کمیسیون ارجاع شد

رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی گیلان این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در تبصره‌های (۱) و (۳) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) که در خصوص محدوده تعیین شده مناطق آزاد مذکور بود، موافقت نکردند و پس از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی موارد اعاده شده از شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لایحه را به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی مجدد ارجاع داد.

کد مطلب 5956164
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها