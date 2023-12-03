نقش تعاونی ها در حوزه اشتغال و مسکن مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تعاون استان گیلان در استانداری اظهار کرد: ارائه آموزش و ارتقای علمی شرکتهای تعاونی به فناوریها نو بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل شورای تعاون و مزیتهای این شورا در حوزه اشتغال و تولید افزود: فعالیت شرکتهای تعاونی در حوزههای مختلف جدی گرفته شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه سهم و نقش تعاونیها در حوزه اشتغال و مسکن مشخص شود، گفت: تعاونیها در راستای تولید و اشتغال قدم بردارند.
عباسی با انتقاد از توقف تعاون در گذشته بیان کرد: کوتاهیها حوزه تعاون در گذشته باید جبران شود.
وی با بیان اینکه تعاونیها مطابق با شیوه نامهها عمل کنند، افزود: نظارت بر عملکرد تعاونیها در بخشهای مختلف مورد تاکید است.
استاندار گیلان با بیان اینکه سهم تعاونیها در اقتصاد، ۲۵ درصد هدف گذاری شده است، گفت: تاکنون در این بخش نتوانستهایم موفق عمل کنیم و این رقم به ۱۰ درصد هم نرسیده است.
عباسی با بیان اینکه اداره کشور به صورت دولتی گران تمام میشود، اضافه کرد: ورود مردم و مشارکتهای مردمی در حوزههای مختلف سرمایه گذاری و اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به طرفیتهای گیلان در حوزه فعالیت تعاونیها افزود: گیلان با توجه به تجربه در حوزه تعاون نباید از استانهای دیگر عقب بماند.
نظر شما