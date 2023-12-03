به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شکیبایی رئیس فرهنگسرای رسانه درباره رونمایی از جدیدترین محصول فضای مجازی با عنوان آشنایی با هوش مصنوعی گفت: چهارمین دوره مجموعه آموزشی «باهم یاد بگیریم» توسط فرهنگسرای رسانه و با هدف آگاهی سازی مردم تولید می‌شود.

وی افزود: رویکرد ما در فرهنگسرای رسانه ارتقا آموزش شهروندی است. از این‌رو تلاش می‌کنیم با توجه به نیازهای روز جامعه آموزش‌ها را در اختیار عموم مردم قرار دهیم. با توجه به اینکه در دو سه سال اخیر بخش عمده‌ای از ذهن و فکر مردم را فضای مجازی درگیر کرده است تولیداتمان را به سمت این فضا معطوف کردیم.

رئیس فرهنگسرای رسانه در ادامه گفت: اولین مجموعه‌ای که در راستای آموزش شهروندی تولید و منتشر شد مربوط به فضای مجازی و مباحث مربوط به پلتفرم‌های ایجاد شده بود که راه‌های مواجه با رسانه‌های نو پدید را در مجموعه‌ای دوازده قسمتی به صورت انیمیشنی تولید و در اختیار مردم قرار دادیم.

شکیبایی گفت: مجموعه دوم تولید ما به مسائل و چالش‌های مربوط به پلتفرم‌ها می‌پردازد. در حوزه سینما مردم با پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو و فیلم‌نت یا نرم افزارهایی مثل اسنپ، دیجی کالا و … سرکار داشتند؛ اما حقوق خودشان را نسبت به آن‌ها نمی‌دانستند. از این رو ما در مجموعه آموزشی «باهم یاد بگیریم» پاسخ سوالاتی را که مردم در سطح جامعه با آن مواجه بودند را تولید و در اختیار شهروندان قرار دادیم.

وی با اشاره به مجموعه سوم که درباره سواد رسانه تولید شده بود، گفت: بحث سواد رسانه‌ای یکی از مسائلی است که توسط مقام‌معظم رهبری به آن اشاره شده و تکمیل آن را با موضوع جهاد تبیین مطرح کردند. ما در دوره سوم بحث اخبار جعلی و راه‌های تشخیص آن از اخبار اصلی را در چند قسمت به صورت انیمیشن تولید کردیم.

رئیس فرهنگسرای رسانه با اشاره به همکاری خبرگزاری آنا در چهارمین دوره از مجموعه آموزشی «باهم یاد بگیریم» و پرداختن به موضوع هوش مصنوعی بیان کرد: امروز هوش مصنوعی و متاورس دنیا را تحت تأثیر خودش قرار داده و برخی از شرکت‌های دانش بنیان روی این مسئله کار می‌کنند. به همین دلیل، در یک مجموعه ۱۴ قسمتی تلاش کردیم این موضوع را بشکافیم و راه‌های استفاده، قوانین، مقررات و آخرین به‌روزرسانی‌های این حوزه را به زبانی ساده در قالب بسته‌های ۳ تا ۴ دقیقه‌ای در اختیار شهروندان قرار دادیم.

شکیبایی با اشاره به مأموریت فرهنگسرای رسانه که یکی از ارکان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است افزود: مأموریت ما در راستای آگاهی بخشی رسانه‌ای مردم است که تلاش کردیم در این چارچوب قدم برداریم.

وی در پایان، درباره محتوای موجود در این بسته‌ها گفت: در بسته‌های آموزشی بخشی به صورت کلیپ، بخشی انیمیشن و بخشی از نظرات اساتید استفاده کردیم و اطلاعاتی را از طریق این نوع محتوا در اختیار مردم قرار دادیم. این بسته‌ها در فرهنگسراهای مناطق ۲۲ گانه تهران و در بستر فضای مجازی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بخش دیگر این آگاهی بخشی در شهرهای مختلف و به کمک خبرگزاری‌ها صورت می‌گیرد. این روزها همه اقشار و سطوح جامعه درگیر استفاده از هوش مصنوعی هستند. بنابراین مخاطبان ما همه سنین و همه قشرهای جامعه هستند.