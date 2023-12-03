عملیات بزرگ پلیس پایتخت در طرح بین المللی پانجیا ۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: عملیات پانجیا عملیاتی است که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیر مجاز اجرا می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف بیش از سه میلیون قلم دارو در این طرح توسط پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در اجرای شانزدهمین مرحله از این طرح در پایتخت با گستراندن چترهای اطلاعاتی سایبری در شبکه‌های اجتماعی و رصد نشانگاه‌های اصلی در فضای مجازی بیش از یک صد نفر از مجرمان با اقدام‌های فنی، پلیسی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در عملیات‌های همزمان پلیس در تهران و استان‌های همجوار دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند و انبارهای نگهداری داروها نیز کشف و پلمپ شد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به حضور مستمر پلیس در عرصه مقابله با شیادان مجازی که سلامت مردم را بازیچه قرار می‌دهند خاطرنشان کرد: ضمن اینکه به صورت مستمر رصد تبلیغات و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی انجام می‌شود به طور همزمان نحوه توزیع و عرضه این کالاهای غیرمجاز و انبارهایی که محل نگهداری هستند و همچنین توزیع کنندگان نیز در چرخه رصد پلیس فتا قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه شناسایی تارنماهای غیرمجاز سلامت محور و فروشندگان داروهای تقلبی و فاسد هدف اصلی این طرح جهانی است توصیه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در بهداشت و سلامت شهروندان و عواقب جبران ناپذیر داروهای تقلبی و غیرمجاز در این حوزه شهروندان هرگونه دارو و مواد بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید اینترنتی از وب سایت‌های آگهی محور و کانال‌ها و گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.