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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

سرهنگ معظمی گودرزی خبر داد؛

عملیات بزرگ پلیس پایتخت در طرح بین المللی پانجیا ۱۶

عملیات بزرگ پلیس پایتخت در طرح بین المللی پانجیا ۱۶

رییس پلیس فتا پایتخت از اجرای شانزدهمین مرحله از عملیات جهانی پانجیا با هدف مقابله با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای غیرمجاز، تقلبی و فاسد در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: عملیات پانجیا عملیاتی است که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیر مجاز اجرا می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف بیش از سه میلیون قلم دارو در این طرح توسط پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در اجرای شانزدهمین مرحله از این طرح در پایتخت با گستراندن چترهای اطلاعاتی سایبری در شبکه‌های اجتماعی و رصد نشانگاه‌های اصلی در فضای مجازی بیش از یک صد نفر از مجرمان با اقدام‌های فنی، پلیسی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در عملیات‌های همزمان پلیس در تهران و استان‌های همجوار دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند و انبارهای نگهداری داروها نیز کشف و پلمپ شد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به حضور مستمر پلیس در عرصه مقابله با شیادان مجازی که سلامت مردم را بازیچه قرار می‌دهند خاطرنشان کرد: ضمن اینکه به صورت مستمر رصد تبلیغات و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی انجام می‌شود به طور همزمان نحوه توزیع و عرضه این کالاهای غیرمجاز و انبارهایی که محل نگهداری هستند و همچنین توزیع کنندگان نیز در چرخه رصد پلیس فتا قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه شناسایی تارنماهای غیرمجاز سلامت محور و فروشندگان داروهای تقلبی و فاسد هدف اصلی این طرح جهانی است توصیه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در بهداشت و سلامت شهروندان و عواقب جبران ناپذیر داروهای تقلبی و غیرمجاز در این حوزه شهروندان هرگونه دارو و مواد بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید اینترنتی از وب سایت‌های آگهی محور و کانال‌ها و گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

کد مطلب 5956227

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