اعلام آمادگی عراق برای برگزاری رزمایش مشترک با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در اولین سفر رسمی خود به کشور عراق در دیدار با ژنرال عبدالامیر یارالله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با اشاره به مشترکات فراوان و روابط حسنه دو ملت ایران و عراق، گفت: ثبات و امنیت خوبی در عراق برقرار میباشد و این کشور در مسیر رشد و توسعه در حال حرکت است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دوران جنگ با داعش را برگ زرینی در تاریخ دو کشور عنوان کرد و افزود: شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس میراثی گرانبها برای مردم دو کشور هستند.
سرلشکر باقری با اشاره به اینکه گستردهترین و مؤثرترین بخشها مربوط به همکاریهای آموزشی است، تصریح کرد: دو کشور تجربیات خوب و ارزشمندی در جنگ با تروریسم دارند و میتوانند با یک طراحی مناسب تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر اینکه برگزاری رزمایش مشترک در مرزهای دو کشور باعث تأمین امنیت پایدار در مرزها میشود، گفت: مرزهای مشترک دو کشور فرصتی برای افزایش همگرایی و سود بردن هر دو ملت از ظرفیتهای متقابل است.
رئیس ستاد ارتش عراق نیز ضمن ابراز قدردانی از جمهوری اسلامی بابت همکاری صادقانه در مبارزه با داعش و یاد شهید سلیمانی، آمادگی کامل نیروهای مسلح عراق را برای توسعه مبادلات نظامی، دفاعی، آموزشی و رزمایشهای مشترک و تبادل تجارب اعلام کرد.
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