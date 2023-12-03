حماسه تاریخی مردم غزه آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به حماسه تاریخی و سرنوشت ساز جبهه مقاومت به جلوداری حماس و جبهه مقاومت عنوان کرد: این حماسه تاریخی علیه رژیم جعلی صهیونیستی آغازی بر پایان این رژیم جلاد و کودک کش خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم ادامه داد: شریک این جنایت آمریکا بوده و نشان داده که نظم موجود جهانی غاصبانه، غیرانسانی و از بین رفتنی است. شهادت پناه تقی زاده که از پاسداران غیور و سبزپوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود را به مردم شهیدپرور آذربایجان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و همچنین از اقدامات دیپلماتیک رئیس جمهور که درک درستی از فضای بین المللی و آرمان فلسطین دارد تقدیر می‌کنم.

وی با انتقاد از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تکمیل آزادراه ارومیه به تبریز که تنها آزادراه استان آذربایجان غربی است، عنوان کرد: این مسئله دل مردم آذربایجان را آزرده کرده و از آقای وزیر می‌خواهم پاسخ مردم را بدهد که چرا پس از ۱۲ سال تکلیف این آزادراه و قطعه سوم ۱۷ کیلومتری آن هنوز مشخص نشده و قطعات اول و چهارم نیز به حال خود راه شده‌اند.

رئیس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص دریاچه ارومیه، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت برای احیای این دریاچه که نگین آذربایجان و قلب مردم منطقه است، گفت: اینک دریاچه ارومیه فقط ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب دارد و تراز آن ۱۲۶۹ است که باید به ۱۲۷۴ و ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ مترمکعب برسد. همچنین لازم است تصمیمات لازم برای تکمیل سد کانی سیب اتخاذ شود و آبیاری تحت فشار با اصلاح الگوی کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.