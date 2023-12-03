به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بشیری در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: شهادت اسوه عفت، حیا، حجاب و بصیرت، حضرت زهرا (س) را تسلیت میگویم. یاد شهدا، امام شهیدان و شهید مدرس را گرامی میدارم. هفته بسیج، روز مجلس و تدوین قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران را به رهبری اندیشمند انقلاب اسلامی، بسیجیان عزیز، نمایندگان مردم و ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اقدامات ددمنشانه و جنونوار حاکمان رژیم صهیونیستی اسرائیل در هجوم ناجوانمردانه و نسلکشی مردم مظلوم غزه به خصوص قتل عام کودکان و زنان که با تمامی قوانین حقوق بشری منافات دارد، ضمن آنکه استیصال این رژیم سفاک را به نمایش گذاشته، حیثیت نداشته حامیان غربی آن به ویژه آمریکای جنایتکار را نیز بر باد داده است. از سوی مردم پاکدشت، شریفآباد، فرونآباد و روستاهای تابعه آن، محکوم مینمایم و با تقدیر از جبهه مقاومت، باید دولتهای اسلامی و آزاده جهان به مسئولیتهای اسلامی و انسانی خود عمل کنند تا ماشین آدمکشی رژیم صهیونیستی هر چه سریعتر متوقف شود و همه مرتکبین این جنایات در مجامع بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرند و به مجازات جنایات ارتکابی برسند.
وی تصریح کرد: موضوع تقسیم استان تهران و تاسیس استان تهران شرقی، مستلزم بررسی دقیق، کارشناسانه و بیطرفانه است. شهرستان پاکدشت ظرفیتها و قابلیتهای بسیار واضح و مشخصی در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، راههای ارتباطی، عبور بزرگراه شرق کشور، جاده ابریشم، مرکزیت و آیندهدار بودن پاکدشت که بازگویی همه این شایستگیها وقت مستوفایی میطلبد که مستندات آن در آینده به دولت محترم تقدیم خواهد شد.
بشیری خاطرنشان کرد: در اینجا از رییس جمهور مردمی، دولت محترم، وزارت کشور و کمیسیون امنیتی و دفاعی دولت میخواهم که به مستنداتی که دلالت بر در اولویت بودن پاکدشت به عنوان مرکز استان شرقی دارند التفات بیشتری داشته باشند و پس از بررسیهای همه جانبه، لایحه تقسیم استان تهران را برای تصمیمگیری نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
وی افزود: با تشکر از زحمات رییسجمهور محترم، بسیاری از مردم همچنان از عملکرد دستگاههای اداری گلایهمند هستند، شایسته است وزیران، استانداران و مدیران کل ضمن نظارت دقیق برعزل و نصبها علاوه بر لحاظ کردن روحیه انقلابی، پاکدستی، اصل شایستهسالاری و تجربه کاری مدیران را بیشتر مدنظر قرار دهند.
بشیری بیان کرد: پروژههای عمرانی نیمهتمام پاکدشت مانند کمربندی ملی پاکدشت، خط دوم انتقال پساب تهران به پاکدشت، بیمارستان شریفآباد، تعاونیهای مسکن امیرالمومنین (ع)، کوثر، شهرک انقلاب با کندی پیش میرود، انتظار میرود دولت محترم در این خصوص به اقدامات خود شتاب بیشتری دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: گرانیهای افسارگسیخته یکی از دغدغههای عموم مردم است، از دولت انتظار دارد که در خصوص مهار گرانی و تورم اقدامات جدی و کارشناسانه بیشتری انجام دهند.
وی افزود: آلودگی هوای شهرها مساله بسیار بغرنج عموم مردم است. از دولت انتظار دارد در این زمینه اقدامات جدی به همراه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تصویب افزایش سن بازنشستگی برای بازنشستگان عزیز کشوری، لشگری و تامین اجتماعی نگرانیهایی به وجود آورده است نیاز به بازنگری دارد. همچنین معوقات رتبهبندی معلمان باید به سرعت پرداخت شود.
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