ائمه جمعه مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در گردهمایی ائمه جمعه در حوزه علمیه استان افزود: مشارکت و حضور مردم پای صندوق‌های رأی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب است که همه باید برای تحقق آن به سهم خود نقش آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه درباره مساله حضور پای صندوق‌های رأی، باید برای مردم صحبت کرد، افزود: حضور کمرنگ و نبود مشارکت برخی از افراد در این عرصه مهم به دلیل قضاوت‌های سطحی و به دور از تفکر است.

نماینده ولی فقیه در اصفهان ادامه داد: یکی از اهرم‌های ترس دشمنان ارائه تصویر واضح از قوت و نفوذ حکومت اسلامی است، از این رو لازم است مردم را برای آمدن به پای صندوق‌های رأی ترغیب و اینکه اگر آمار مشارکت انتخابات پایین باشد به مثابه تضعیف حکومت است، برای آنها تبیین کرد.

وی بیان دستاوردهای نظام و دولت‌های پس از انقلاب را ضروری دانست و افزود: پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف در شرایط تحریم و توطئه چینی دشمنان باید با روش‌های تأثیرگذار به اطلاع مردم برسد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین حمایت از مردم مظلوم غزه را ضروری دانست و افزود: امام خمینی (ره) بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی دفتر سفارت اسرائیل را بست و آن را با دفتر فلسطین جایگزین کرد.

نماینده ولی فقیه در اصفهان به طمع رژیم صهیونیستی به دیگر کشورهای اسلامی اشاره و بیان کرد: غرب پس از جنگ جهانی دوم کشورهای اسلامی به مثابه غنیمت بین خود تقسیم کرد و انگلیس فلسطین را در اختیار گرفت تا راه را برای حمله به همه کشورهای اسلامی باز کند.

وی اضافه کرد: اسرائیل براستی یک غده سرطانی است که بدنبال ایجاد پایگاه در بین کشورهای اسلامی و تهدید ملت هاست.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: قدس به مدت ۱۵ سال نخستین قبله مسلمانان بود و این یک افتخار است که پیامبر اسلام (ص) به سوی مسجد الاقصی نماز خواندند و این مکان سکوی پرواز پیامبر (ص) به معراج است.

وی ادامه داد: مبارک بودن این مکان به دلیل این است که این سرزمین از نظر کشت و آب پر برکت است و یک معنای دیگر این است که بسیاری از پیامبران خدا در این منطقه دفن هستند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند سال جاری برگزار می‌شود.