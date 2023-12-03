نشست هماهنگی الاتحاد - سپاهان برگزار شد/ زردها سفیدپوش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیش از بازی دیدار دوشنبه تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الاتحاد عربستان ظهر امروز یک‌شنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در محل باشگاه الاتحاد عربستان برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی هفته ششم مقابل الاتحاد عربستان با لباس سفیدرنگ به میدان می‌رود. طبق تصمیم مسئولان تیم، لباس دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه سبز ‌رنگ خواهد بود.

الاتحاد نیز در این مسابقه با لباس مشکی و زرد رنگ به میدان خواهد رفت و لباس دروازه‌بان این تیم آبی خواهد بود.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الاتحاد عربستان از ساعت ۲۱:۳۰ روز دوشنبه در ورزشگاه شهرک ورزشی ملک عبدالعزیز مکه برگزار خواهد شد.