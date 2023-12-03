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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا؛

مدافع سرشناس الاتحاد آماده دیدار با سپاهان شد

مدافع سرشناس الاتحاد آماده دیدار با سپاهان شد

مدافع مصری تیم فوتبال الاتحاد عربستان پس از پایان دوران مصدومیت می تواند در دیدار با سپاهان برای تیم خود به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاتحاد و سپاهان شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۲۱:۳۰ در شهر جده عربستان و در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. احمد حجازی مدافع مصری الاتحاد که در شهریور با مصدومیت سختی مواجه شده بود و گفته می‌شد ۶ ماه از میادین دور است، پس از انجام ریکاوری و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت در دیدار فردا شب می‌تواند تیم خود را در بازی مهم و حساس مقابل سپاهان همراهی کند.

او یکی از مهره‌های اصلی الاتحاد در خط دفاع محسوب می‌شود و «مارسلو گایاردو» سرمربی آرژانتینی و جدید الاتحاد قصد دارد از ابتدا حجازی را در ترکیب تیم خود قرار دهد. الاتحاد ۱۲ و سپاهان ۱۰ امتیازی هستند و به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند.

کد مطلب 5956550
بهنام روان پاک

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