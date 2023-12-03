مدافع سرشناس الاتحاد آماده دیدار با سپاهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال الاتحاد و سپاهان شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۲۱:۳۰ در شهر جده عربستان و در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رو در روی هم قرار میگیرند. احمد حجازی مدافع مصری الاتحاد که در شهریور با مصدومیت سختی مواجه شده بود و گفته میشد ۶ ماه از میادین دور است، پس از انجام ریکاوری و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت در دیدار فردا شب میتواند تیم خود را در بازی مهم و حساس مقابل سپاهان همراهی کند.
او یکی از مهرههای اصلی الاتحاد در خط دفاع محسوب میشود و «مارسلو گایاردو» سرمربی آرژانتینی و جدید الاتحاد قصد دارد از ابتدا حجازی را در ترکیب تیم خود قرار دهد. الاتحاد ۱۲ و سپاهان ۱۰ امتیازی هستند و به ترتیب در ردههای اول و دوم جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند.
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