مدافع سرشناس الاتحاد آماده دیدار با سپاهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاتحاد و سپاهان شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۲۱:۳۰ در شهر جده عربستان و در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. احمد حجازی مدافع مصری الاتحاد که در شهریور با مصدومیت سختی مواجه شده بود و گفته می‌شد ۶ ماه از میادین دور است، پس از انجام ریکاوری و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت در دیدار فردا شب می‌تواند تیم خود را در بازی مهم و حساس مقابل سپاهان همراهی کند.

او یکی از مهره‌های اصلی الاتحاد در خط دفاع محسوب می‌شود و «مارسلو گایاردو» سرمربی آرژانتینی و جدید الاتحاد قصد دارد از ابتدا حجازی را در ترکیب تیم خود قرار دهد. الاتحاد ۱۲ و سپاهان ۱۰ امتیازی هستند و به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند.