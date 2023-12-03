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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا؛

مورایس: شناختی خوبی از الاتحاد دارم/ دنبال بهترین عملکرد هستیم

مورایس: شناختی خوبی از الاتحاد دارم/ دنبال بهترین عملکرد هستیم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: با اکثر ستاره های الاتحاد سابقه همکاری دارم و امیدوارم فردا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از دیدار با الاتحاد عربستان در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: از دیدار با الاتحاد عربستان خوشحال هستیم و فردا بازی بزرگی را در پیش داریم که تکلیف صدرنشین گروه C را مشخص خواهد کرد.

او ادامه داد: الاتحاد تیمی قدرتمند و باکیفیتی است و از مسئولان عربستانی بابت میزبانی و استقبال خوبی که از ما داشتند، تشکر می‌کنم.

مورایس در خصوص سابقه همکاری با کریم بنزما و انگولو کانته بیان کرد: علاوه بر دو ستاره فرانسوی الاتحاد، سابقه همکاری با عبدالله المعیوف، فابینیو و ژوتا را هم دارم و با سبک بازی آنها آشنا هستم و امیدوارم فردا بازی تماشاگرپسندی را ارائه کنیم.

سرمربی سپاهان در خصوص تغییر در رأس کادرفنی الاتحاد گفت: از الاتحاد چه با هدایت «نونو اسپیریتو سانتو» و چه با هدایت «مارسلو گایاردو» شناخت خوبی دارم و بازی فردا، دیداری متفاوت‌تر از همیشه خواهد بود. الاتحاد تیم بسیار بزرگی است و می دانم که تماشاگران زیادی در عربستان دارد. در بازی فردا تمام توان خود را به کار خواهیم بست و در فرم و شکل خوبی در زمین ظاهر خواهیم شد.

مورایس درباره شانس سپاهان برای راهیابی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بیان کرد: راهیابی به مرحله حذفی یک دستاورد است و ما اینجا هستیم تا به ایم مهم دست یابیم. اگر صعود کنیم، خوشحال می‌شویم و اگر نه در لحظه بعدی این کار را می‌کنیم.

او در پایان گفت: برای ما فرق نمی‌کند که مقابل چه تیمی بازی کنیم، الاتحاد تیم بسیار باکیفیتی است و ما هم باید کیفیت خودمان را مقابل این تیم به نمایش بگذاریم.

مغانلو: الاتحاد را شکست می دهیم

شهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال سپاهان هم در این نشست خبری بیان کرد: فردا برای پیروزی در زمین حضور خواهیم یافت و الاتحاد را شکست می دهیم. بازی سختی داریم و مقابل یک تیم بسیار قدرتمند قرار می گیریم.

او ادامه داد: سپاهان هم از کیفیت بالایی برخوردار است و سعی خواهیم کرد تا بهترین نمایش خود را داشته باشیم.

مغانلو در پایان گفت: با اتحاد خودمان فردا روز سختی را برای بازیکنان الاتحاد رقم خواهیم زد و امیدوارم نتیجه بازی هم به سود ما تمام شود.

کد مطلب 5956581
بهنام روان پاک

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