مورایس: شناختی خوبی از الاتحاد دارم/ دنبال بهترین عملکرد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از دیدار با الاتحاد عربستان در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: از دیدار با الاتحاد عربستان خوشحال هستیم و فردا بازی بزرگی را در پیش داریم که تکلیف صدرنشین گروه C را مشخص خواهد کرد.

او ادامه داد: الاتحاد تیمی قدرتمند و باکیفیتی است و از مسئولان عربستانی بابت میزبانی و استقبال خوبی که از ما داشتند، تشکر می‌کنم.

مورایس در خصوص سابقه همکاری با کریم بنزما و انگولو کانته بیان کرد: علاوه بر دو ستاره فرانسوی الاتحاد، سابقه همکاری با عبدالله المعیوف، فابینیو و ژوتا را هم دارم و با سبک بازی آنها آشنا هستم و امیدوارم فردا بازی تماشاگرپسندی را ارائه کنیم.

سرمربی سپاهان در خصوص تغییر در رأس کادرفنی الاتحاد گفت: از الاتحاد چه با هدایت «نونو اسپیریتو سانتو» و چه با هدایت «مارسلو گایاردو» شناخت خوبی دارم و بازی فردا، دیداری متفاوت‌تر از همیشه خواهد بود. الاتحاد تیم بسیار بزرگی است و می دانم که تماشاگران زیادی در عربستان دارد. در بازی فردا تمام توان خود را به کار خواهیم بست و در فرم و شکل خوبی در زمین ظاهر خواهیم شد.

مورایس درباره شانس سپاهان برای راهیابی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بیان کرد: راهیابی به مرحله حذفی یک دستاورد است و ما اینجا هستیم تا به ایم مهم دست یابیم. اگر صعود کنیم، خوشحال می‌شویم و اگر نه در لحظه بعدی این کار را می‌کنیم.

او در پایان گفت: برای ما فرق نمی‌کند که مقابل چه تیمی بازی کنیم، الاتحاد تیم بسیار باکیفیتی است و ما هم باید کیفیت خودمان را مقابل این تیم به نمایش بگذاریم.

مغانلو: الاتحاد را شکست می دهیم

شهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال سپاهان هم در این نشست خبری بیان کرد: فردا برای پیروزی در زمین حضور خواهیم یافت و الاتحاد را شکست می دهیم. بازی سختی داریم و مقابل یک تیم بسیار قدرتمند قرار می گیریم.

او ادامه داد: سپاهان هم از کیفیت بالایی برخوردار است و سعی خواهیم کرد تا بهترین نمایش خود را داشته باشیم.

مغانلو در پایان گفت: با اتحاد خودمان فردا روز سختی را برای بازیکنان الاتحاد رقم خواهیم زد و امیدوارم نتیجه بازی هم به سود ما تمام شود.