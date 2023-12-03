به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یک‌صد و چهل و هشتمین نشست علمی-تخصصی با عنوان «نقش دانش بنیان ها در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور» روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲، از ساعت 9 تا 11 با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب‌نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی برگزار می‌شود.

در این نشست صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به‌عنوان مدیر علمی نشست و مجید صاحبی نژاد؛ معاون ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری، یدالله دیوسالار؛ پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و کریم حنفی نیری؛ رییس گروه پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود می‌پردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به تالار مجازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به نشانی http://connect.mporg.ir/cdrf در این نشست شرکت کنند.