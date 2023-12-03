۳۶۰ شرکت و واحد فناوری اطلاعات در همدان مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کزازی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ۳۶۰ واحد فناوری اطلاعات در پارک علم و فناوری استان همدان مستقر هستند، اظهار کرد: از این تعداد ۴۲ واحد دانش بنیان هستند.

وی افزود: همچنین میزان اشتغال در این واحدها ۲ هزار و ۷۵۶ نفر است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان با بیان اینکه امسال ۱۳۰ درصد تعهد اشتغال را انجام داده‌ایم، گفت: از ۷۰ نفر میزان تعهد اشتغال پارک علم و فناوری بیش از ۱۰۰ نفر مشغول به کار شده‌اند.

کزازی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان فروش واحدهای فناوری بیش از ۵ و نیم میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به میزان مورد نیاز هزینه اشتغال در پارک علم و فناوری بیان کرد: هزینه میزان اشتغال در پارک علم و فناوری با سیصد میلیون تومان بوده در حالی که این هزینه خارج از پارک بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

رئیس پارک علم و فناوری همدان عنوان کرد: یک هزار و ۶۹۰ نفر در قالب ۳۵ تور تا به امروز از استان‌های گلستان، کردستان و قم از پارک علم و فناوری همدان بازدید کرده‌اند.