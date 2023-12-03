شاخص اهدای عضو در ایران پایین تر از عدد قابل قبول

به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز دهقانی، در خصوص برگزاری نشست دو روزه آموزشی تخصصی رضایت گیری از خانواده اهداکننده مرگ مغزی در سالن همایش‌های هتل قلب بیمارستان شهید رجایی، گفت: در این رویداد تمامی هماهنگ کنندگان عضو از سراسر کشور شرکت حضور دارند.

وی، بالا بردن دانش و به روز رسانی اطلاعات گروه‌های هدف در خصوص رضایت گیری را از مهم‌ترین اهداف این نشست عنوان و تصریح کرد: رضایت گیری از خانواده‌های مرگ مغزی برای اهدای عضو، یک علم است و باید اصولی و علمی انجام شود.

دهقانی خاطرنشان کرد: گروه‌های هدف آموزش گیرنده در زمینه رضایت گیری، پزشکان و پرستارانی هستند که در بخش اهدای عضو بیمارستان‌ها فعالیت دارند.

وی گفت: یکی از علل پایین بودن آمار اهدای عضو و یا کمبود عضو پیوندی در جهان، پایین بودن نرخ رضایت گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی است.

رئیس اداره فراهم آوری و پیوند اعضای مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، با بیان اینکه سایر کشورها نیز در خصوص رضایت گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی آموزش‌هایی را ارائه می‌دهند، ادامه داد: در این زمینه ارتباط مؤثر با خانواده فرد مرگ مغزی و زبان بدن، بسیار مهم است.

دهقانی گفت: کتابی تحت عنوان "تکنیک‌های رضایت گیری" برای فراگیران تدوین و چاپ شده، وزارت بهداشت نیز سال گذشته یک رفرنس بین المللی را ترجمه کرده و در اختیار تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده است.

رئیس اداره فراهم آوری و پیوند اعضای مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر PMP (شاخص اهدای عضو) در کشور ما ۱۲.۵ است، اما عدد قابل قبول ۲۵ و عدد ایده آل ۴۰ است. همچنین، در زمینه اهدای عضو در منطقه، رتبه یک و در دنیا رتبه ۳۲ را داریم.