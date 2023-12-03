توسعه روابط میان ایران و عراق برای گسترش تبادل تجاری حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو جانبه محسن المندلاوی نایب رییس (رییس موقت) مجلس عراق با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

قالیباف در ابتدای صحبت‌های خود ضمن خوش‌آمدگویی به نایب رییس مجلس عراق و هیأت همراه، گفت: امیدوارم سفر جنابعالی و هیأت همراه بتواند در توسعه روابط پارلمانی مؤثر واقع شود، هرچند ارتباطات عمیق میان دو کشور بر کسی پوشیده نیست و در روابط دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار تأثیرگذار است لذا امیدوارم این سفر موجب توسعه بیشتر روابط پارلمانی میان دو کشور نیز شود.

قالیباف با بیان اینکه بی‌شک روابط دوجانبه ایران و عراق تأثیر بسیار عمیقی در روابط کشورهای منطقه اعم از کشورهای اسلامی، عربی و غیرعرب خواهد داشت، مطرح کرد: به یقین توسعه روابط برای تبادل انرژی، ترانزیت، گسترش ارتباطات زمینی و ریلی بسیار حیاتی و اساسی است.

رییس قوه مقننه گفت: هر قدر ارتباطات عمیق سیاسی و اقتصادی، همچنین هماهنگی‌های امنیتی میان ایران، عراق، سوریه و لبنان افزایش یابد در تحقق این اهداف بسیار مهم و اثرگذار است.

قالیباف با بیان اینکه لایروبی اروند برای توسعه حمل و نقل دریایی به ویژه میان خرمشهر و بصره بسیار حایز اهمیت است و شاهراه مهمی به شمار می‌آید، گفت: یکی از نکاتی که باید در توافقات به آن توجه شود مسیله حمل و نقل جاده‌ای تا زمان گسترش ارتباطات ریلی است چراکه اگر حمل و نقل باری به صورت یکسره انجام شود، ضمن کاهش هزینه‌ها، حجم انتقال بار نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رییس مجلس عراق: خواستار تحکیم و گسترش روابط در تمامی حوزه‌ها هستیم

در ادامه این دیدار محسن المندلاوی نایب رییس (رییس موقت) مجلس عراق ضمن تشکر از رییس مجلس به دلیل استقبال و مهمان‌نوازی از وی و تیم همراه، گفت: روابط برادرانه و دیرینه میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها به ویژه بین نمایندگان عراق و مجلس شورای اسلامی ایران برقرار است و لذا ضمن خرسندی از این روابط موجود، خواستار تحکیم و گسترش این روابط در تمامی حوزه‌ها هستیم.

نایب رییس مجلس عراق با اعلام آمادگی برای تشکیل گروه مشترک پارلمانی میان دو کشور در تمامی حوزه‌ها ازجمله اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی، افزود: امیدواریم یادداشت تفاهم‌نامه‌ای را میان مجلس شورای اسلامی و مجلس نمایندگان عراق در این سفر به امضا برسانیم، ضمن آنکه مجلس نمایندگان و دولت عراق نقش بسیار فعالی در این دوره ایفا می‌کنند.

محسن المندلاوی اظهار کرد: به دنبال حل و فصل مشکل جابه‌جایی پول در روابط تجاری با ایران برای توسعه روابط پایدار هستیم.