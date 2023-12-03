به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک، با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از برداشت آب در آذربایجان‌غربی از سفره‌های زیر زمینی انجام می‌شود، افزود: برای جلوگیری از شوری خاک و تخریب ساختمان خاک باید جلو برداشت‌های بی رویه از آب‌های زیر زمینی گرفته شود.

وی با تاکید به اینکه عدم تغذیه مناسب خاک و استفاده نامتعارف از کودهای شیمیایی موجب افزایش بالای PH خاک می‌شود، گفت: کشاورزی پایدار نیازمند خاک مناسب است و برای این منظور لازم است تا به حفاظت از خاک کمک شود.

شهبازی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی، ضایعات محسوب می‌شوند که یک حجم عظیمی از تولیدات کشاورزی است لذا با برنامه ریزی های که در استان انجام شد، امسال شاهد بودیم در محصول سیب زیر درختی، تمام ضایعات فرآوری و تاکنون بخشی از محصولات نیز به بازارهای هدف صادراتی صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مواد آلی خاک در استان با هدف افزایش سلامتی خاک، باید افزایش یابد، افزود: در حال حاضر میزان مواد آلی خاک‌های استان یک درصد است که باید با روش‌های جدید و با هدف افزایش سلامتی غذایی، به سمت افزایش مواد آلی خاک حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد و میزان پتانسیل تبخیر در کشور ۳ برابر تبخیر دنیا است، اظهار کرد: این میزان تبخیر نشانه‌ای از خشکسالی و فرسایش خاک است، هر چند پدیده خشکسالی را نمی‌توان کنترل کرد اما با مدیریت صحیح می‌شود از فرسایش خاک جلوگیری کرد.

آذربایجان غربی به سمت بیابانی شدن می‌رود

شهبازی خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی نیز همانند بیشتر استان‌ها به سمت بیابانی شدند پیش می‌رود که نیازمندیم این موضوع به شکل صحیحی مدیریت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی یادآور شد: تخریب جنگل‌ها و مراتع دلیل اصلی کاهش آب‌های زیر زمینی و قطع شدن چشمه‌ها است که موجب خشکسالی شده است که با توسعه پوشش گیاهی در پی مهار قطره‌های آب و آب‌های زیر زمینی هستیم.

شهبازی با اشاره به اهمیت توسعه جنگل کاری در حفظ خاک و پوشش گیاهی تصریح کرد: کاشت یک میلیارد نهال در ۴ سال در دستور کار قرار دارد و ۳۲ میلیون نهال نیز سهم استان است که در مدت زمان ۴‌سال کاشته می‌شود که هدف از اجرای این طرح، ایجاد کمربند سبز، تثبیت هوا و کاهش co۲، تثبیت کربن، کمک به بحث خاک ورزی، جلوگیری از تنش‌های رطوبتی، جلوگیری از شوری خاک است.

خاک در بحث امنیت غذایی به ویژه در سلامت غذایی و دسترسی به مواد غذایی اهمیت دارد

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این همایش گفت: برای استفاده درست، به اندازه و برنامه ریزی شده از کودهای شیمیایی و مواد آلی در تغذیه گیاهان، باید به آنالیز خاک توجه شود.

بهروز خضرلو با اشاره به اینکه خاک و آب، منابع اصلی کشاورزی محسوب می‌شوند، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه چند صد سال طول می‌کشد که منابع خاکی تجدید شود، تخریب آن به معنی از بین رفتن ثروت کشور است.

وی تصریح کرد: خاک در بحث امنیت غذایی به ویژه در سلامت غذایی و دسترسی به مواد غذایی اهمیت دارد چرا که اگر بافت حاصل خیز خاک آلوده و یا تخریب شود تأمین غذا و سلامت مردم جامعه به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: باید تلاش شود با مدیریت مصرف بهینه آب‌های زیر زمینی و جلوگیری از استفاده بی رویه مواد شیمیایی سموم و کودها، فشار بر خاک را کاهش داده و در حفظ خاک تلاش کنیم.