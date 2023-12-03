ارتش صهیونیستی: هدف ما ترور همه رهبران حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که به طور شبانهروزی در تعقیب رهبران حماس و ترور آنها هستیم. «دانیل هاگاری»، گفت که رهبران حماس در غزه را زیر نظر داریم و هدف ما ترور همه آنها از جمله یحیی سنوار است.
ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ در غزه بارها اعلام کرده که به دنبال نابودی حماس و ترور رهبران حماس است اما آنچه تاکنون در غزه اتفاق افتاده، بمباران مناطق مسکونی، بیمارستانها، مدارس و مساجد و قتل عام غیرنظامیان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان بوده است.
ادعای صهیونیستها درباره ترور رهبران حماس در حالی است که قرار است جلسه دادگاهی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر فاسد رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ازسرگرفته میشود. روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» اعلام کرد که جلسه دادگاهی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد با وجود ادامه جنگ در غزه از سرگرفته میشود.
جلسات دادگاهی نتانیاهو از سپتامبر گذشته متوقف شده بود.
نخست وزیر فاسد و جنایتکار رژیم صهیونیستی میداند به محض پایان جنگ در غزه، آینده سیاسی او نیز پایان مییابد و باید در دادگاه پاسخگوی پروندههای فساد خود و مفتضحانهترین شکست تاریخ این رژیم در هفتم اکتبر باشد، برای همین جنگ را طولانی میکند و سعی دارد با کشتار بیشتر غیرنظامیان در غزه، بر شکست خود سرپوش بگذارد.
از سوی دیگر، اختلافات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ وی بار دیگر در عرصه رسانهای مطرح شد، جایی که گالانت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو در تلآویو را رد کرد.
نتانیاهو در این رابطه گفت که به گالانت پیشنهاد برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک را داده است، ولی او چیز دیگری را انتخاب کرده است. منظور نتانیاهو این بود که گالانت ترجیح داده کنفرانس مطبوعاتی مجزایی را در تلآویو برای خود برگزار کند.
نتانیاهو که در نتیجه روند جنگ غزه در هر کدام از تصمیم گیریهای خود با انتقاد شدید بخشی از افکار عمومی جامعه صهیونیستی مواجه میشود، گفت که از سوی اسرائیلیها اختیار دارد که حاکمیت آنها را داشته باشد و بر اساس نتایج نظرسنجیها کار نخواهد کرد.
این سخنان نتانیاهو مربوط به انتشار متوالی نتایج نظرسنجی در سرزمینهای اشغالی بود که نشان دهنده کاهش شدید محبوبیت نخستوزیر اسرائیل و احزاب راستگرای حاکم به ویژه حزب لیکود در برابر احزاب مخالف کابینه است.
در شرایطی که گالانت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو را رد کرد، اما هر دو در کنفرانسهای مطبوعاتی جداگانه خود بر ادامه جنگ غزه تا از بین بردن قدرت نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کردند.
اختلاف نظر در ارکان کابینه جنگی رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از شکست امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عملیات ۷ اکتبر خود را نشان داده و در طول هفتههای متوالی جنگ به اوج خود رسیده است. نتانیاهو و دیگر سرکردگان سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی هر کدام تلاش دارند یکدیگر را در شکست فجیع عملیات ۷ اکتبر متهم کرده و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
روز گذشته نیز، هزاران نفر از صهیونیستها با برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز در شهر بندری حیفا خواهان استعفای فوری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری شدند. بر پایه این گزارش، تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای مختلف و با حمل پارچه نوشتههایی خواستار روی کار آمدن کابینهای مسئولیت پذیر و عاری از فساد شدند.
گفتنی است طی هفتههای اخیر معترضین به شکل مستمری در مقابل محل اقامت نتانیاهو در خیابان غزه در قدس دست به تظاهرات زده و این اعتراضات حتی به درگیری با پلیس هم منجر شد.
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