تشدید اختلافات بین سردمداران رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، اختلافات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ وی بار دیگر در عرصه رسانهای مطرح شد، جایی که گالانت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو در تلآویو را رد کرد.
نتانیاهو در این رابطه گفت که به گالانت پیشنهاد برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک را داده است، ولی او چیز دیگری را انتخاب کرده است. منظور نتانیاهو این بود که گالانت ترجیح داده کنفرانس مطبوعاتی مجزایی را در تلآویو برای خود برگزار کند.
نتانیاهو که در نتیجه روند جنگ غزه در هر کدام از تصمیم گیریهای خود با انتقاد شدید بخشی از افکار عمومی جامعه صهیونیستی مواجه میشود، گفت که از سوی اسرائیلیها اختیار دارد که حاکمیت آنها را داشته باشد و بر اساس نتایج نظرسنجیها کار نخواهد کرد.
این سخنان نتانیاهو مربوط به انتشار متوالی نتایج نظرسنجی در سرزمینهای اشغالی بود که نشان دهنده کاهش شدید محبوبیت نخستوزیر اسرائیل و احزاب راستگرای حاکم به ویژه حزب لیکود در برابر احزاب مخالف کابینه است.
در شرایطی که گالانت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو را رد کرد، اما هر دو در کنفرانسهای مطبوعاتی جداگانه خود بر ادامه جنگ غزه تا از بین بردن قدرت نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کردند.
اختلاف نظر در ارکان کابینه جنگی رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از شکست امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عملیات ۷ اکتبر خود را نشان داده و در طول هفتههای متوالی جنگ به اوج خود رسیده است. نتانیاهو و دیگر سرکردگان سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی هر کدام تلاش دارند یکدیگر را در شکست فجیع عملیات ۷ اکتبر متهم کرده و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
نیمه ماه گذشته میلادی بود که گالانت بعد از کنفرانس مطبوعاتی مشترک در تلآویو با بنی گانتس از اعضای شورای جنگی اسرائیل دست داد، اما هر دوی آنها نتانیاهو را نادیده گرفتند و با او دست ندادند.
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