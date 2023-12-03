روزنامه اسرائیلی: حماس دو مرتبه اسرائیل را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت تاکید کرد که حماس تنها در حمله هفتم اکتبر اسرائیل را غافلگیر نکرد، بلکه در زمینه دفاعی نیز تل آویو را غافلگیر کرده، زیرا توانسته تاکتیک‌های دفاعی مختلف و متنوعی را در نبرد با اسرائیل بکار گیرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که برای اولین بار از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر گذشته، جولان در کمتر از ۲۴ ساعت دو مرتبه هدف حمله قرار گرفته و مشخص نیست که آیا این پیامی از طرف سوریه است؟

همچنین جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که انگیس با اعلام مشارکت هواپیماهای خود در مأموریت‌های تجسسی در غزه، عملاً در حال مشارکت در جنگ و جنایت علیه مردم غزه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هواپیمای SHADOW R۱ یک هواپیمای جاسوسی انگلیس است که از پایگاه اکروتیری در قبرس برای کمک به ارتش جنایتکار اسرائیل به غزه آمده تا به این رژیم در جنگ علیه غزه کمک کند!

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم فاش کرد که وزارت جنگ این رژیم طرح‌هایی را برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه ارائه داده بود اما در نهایت این طرح‌ها شکست خورده و به جایی نرسید و پس از بازنگری، تصمیم گرفته شد به خاطر خطراتی که ممکن است برای جان اسرای اسرائیلی داشته باشد، در اجرای آن تجدیدنظر شد.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به درخواست آمریکا طرح‌های خود در جنوب نوار غزه را تعدیل کرده است.

از سوی دیگر، یک منبع در گردان‌های قسام اعلام کرد که ۷۰ درصد نیروهای اشغالگر اسرائیلی به سبب شکست عملیات خود در شمال نوار غزه و ضربات سخت و کاری مقاومت، مجبور به عقب‌نشینی از این منطقه شدند.

همزمان، مبارزان مقاومت فلسطین در نزدیکی شهرک قراره در شمال شرق خان یونس وارد درگیری‌های شدیدی با نظامیان اسرائیلی شدند.

هواپیماهای اسرائیلی همچنین دو خانه را در محله شیخ رضوان در شهر غزه بمباران کردند که بر اثر آن ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.

روزگذشته همچنین، یک تحلیلگر اسرائیلی در اظهارنظری خطاب به مقامات تل آویو گفت که ایجاد کمربند امنیتی در غزه امنیت را برای اسرائیل به ارمغان نمی‌آورد. «زوی بارئیل»، نویسنده سرشناس اسرائیلی و تحلیلگر روزنامه اسرائیلی هاآرتص در این ارتباط گفت: «اسرائیل نمی‌تواند به امنیت مورد نظرش دست یابد و ایجاد کمربند امنیتی با غزه (منطقه حایل) هرگز امنیت را برای اسرائیل به ارمغان نمی‌آورد و این کار تازه‌ای نیست، در تجربه‌های قبلی هم ناموفق بودن و شکست آن ثابت شده است، همانگونه که ایجاد کمربند امنیتی در مرز با لبنان نتوانست اهداف مدنظر را محقق کند و این منطقه، به منطقه جنگی با حزب الله تبدیل شد.»

این در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که به طور شبانه‌روزی در تعقیب رهبران حماس و ترور آن‌ها هستیم. «دانیل هاگاری»، گفت که رهبران حماس در غزه را زیر نظر داریم و هدف ما ترور همه آن‌ها از جمله یحیی سنوار است.

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ در غزه بارها اعلام کرده که به دنبال نابودی حماس و ترور رهبران حماس است اما آنچه تاکنون در غزه اتفاق افتاده، بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد و قتل عام غیرنظامیان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان بوده است.

ادعای صهیونیست‌ها درباره ترور رهبران حماس در حالی است که قرار است جلسه دادگاهی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر فاسد رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ازسرگرفته می‌شود. روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» اعلام کرد که جلسه دادگاهی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد با وجود ادامه جنگ در غزه از سرگرفته می‌شود. جلسات دادگاهی نتانیاهو از سپتامبر گذشته متوقف شده بود.