تسلیحات حماس در ۷ اکتبر از مهمات مفقودی انبارهای ارتش اسراییل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه رأی الیوم، روزنامه نیویورک تایمز به نقل مسوولان امنیتی و نظامی ارشد رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بخش اعظم تسلیحات مورد استفاده جنبش حماس در حمله هفتم اکتبر سال گذشته علیه سرزمینهای اشغالی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.
این روزنامه آمریکایی به نقل از منابع امنیتی نوشت که قبل از حمله غافلگیرانه حماس، ۱۲ تونل وجود داشت که نوار غزه و سینا را به هم متصل میکرد. در این گزارش توضیح داده شد که اسراییل برای سالهای متمادی معتقد بود که حماس از راههای زیرزمینی به تسلیحات دست مییابد، اما اطلاعات جدید تایید میکند که این جنبش فلسطینی قادر به تولید تسلیحات و مهمات و موشکهای ضد تانک زیادی است که هزاران فروند از آنها توسط ارتش اسراییل در غزه استفاده شده، اما منفجر نشدهاند.
این گزارش تایید میکند که ایده مذکور پس از بررسیهای اطلاعاتی اسراییل و غرب فاش شده است، علاوه بر اینکه جنبش حماس اعضای خود را با مسلسل و تفنگهایی که در پایگاههای ارتش اسراییل مفقود شده بود، مسلح کرده است.
این منابع تاکید کردند که اطلاعات جمعآوری شده نشان میدهد که اسراییل از قصد حماس برای انجام حمله ۷ اکتبر اطلاعی نداشته و همچنین نمیدانسته که حماس قادر به تهیه سلاح و مهمات از پایگاههای ارتش اسراییل است.
گزارشهای متعدد امنیتی از سرزمینهای اشغالی نشان میداد که هزاران گلوله و صدها تفنگ و بمب از پایگاههای ارتش اسراییل مفقود شده و برخی از آنها به کرانه باختری اشغالی و بخش دیگر از طریق صحرای سینا به نوار غزه منتقل شده است.
این گزارش میافزاید: پیامدهای این ناکامی پس از هفتم اکتبر گذشته آشکار شد و ساعاتی پس از آغاز حمله غافلگیرانه اعضای حماس، نظامیان صهیونیست متوجه شدند که یکی از اعضای جنبش که به شهادت رسیده بود، خمپارههایی را حمل میکرد که روی آنها به زبان عبری نوشته شده بود.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، همچنین مشخص شد که مبارزان مقاومت به بسیاری از پایگاههای ارتش اسراییل نفوذ کرده و سلاحهای آن را به غنیمت برده و به غزه بازگشتهاند.
همچنین منابع امنیتی و اطلاعاتی اسراییل تأیید کردند که بسیاری از سلاحها از طریق سینا به حماس رسیده است. کارشناسان اطلاعاتی اسراییل تصور میکنند که این سلاحها از جنگهای لیبی، اریتره و افغانستان به حماس رسیده است.
در این گزارش آمده است که جنبش حماس با هدف بهرهبرداری از سلاحهای اسراییلی که در حملات قبلی ارتش اسراییل منفجر نشده بودند، توانایی بالایی از خود نشان داده و کارشناسان حماس توانستند از این تسلیحات سلاحهای جدید و خطرناکتری تولید کنند از جمله آنها کلاهک انفجاری ۹۰۰ کیلوگرمی است.
ایال هولاتا، رییس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به این روزنامه آمریکایی گفته است که در غزه یک صنعت نظامی کامل وجود دارد که بخشی از آن روی زمین و قسمت دیگر زیر زمین یعنی در تونلها است و آنها در صنایع نظامی خود سلاحهایی بسیار بیشتر از آنچه نیاز دارند، تولید میکنند.
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