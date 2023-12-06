فرد مامورنما در کوار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تهدید و اخاذی توسط فردی مامورنما، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی طسوج قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله مأموران به محل مذکور اعزام و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد فردی با در دست داشتن یک دستگاه بی سیم دستی و شوکر برقی خود را مأمور مواد مخدر استان معرفی و قصد اخاذی از مغازه داران را داشته که سریعاً توسط مأمورین دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو متهم ۲ دستگاه بی سیم دستی، ۲ عدد چراغ گردان سیار و ۲ عدد شوکر برقی و باتوم کشف شد، تصریح کرد: در تحقیقات اولیه متهم به جرم خود مبنی بر قصد اخاذی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ هاشمی از شهروندان خواست از دادن پول و لوازم با ارزش خود به افراد مشکوک که خود را مأمور پلیس و نهادهای امنیتی معرفی می‌کنند خودداری و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.