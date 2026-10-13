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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

دستگیری باند ۴ نفره مأمورنما در شیراز

دستگیری باند ۴ نفره مأمورنما در شیراز

شیراز- رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری باند خانوادگی چهار نفره مأمورنما در شیراز خبر داد که با اخاذی از پنج شهروند، ۲ میلیارد ریال به جیب زده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع چند فقره اخاذی از شهروندان توسط چهار نفر مأمورنما در یکی از محلات شیراز، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس با انجام تحقیقات و اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی اعضای این باند خانوادگی شدند و متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اعتراف متهمان در بازجویی‌های اولیه بیان کرد: اعضای این باند به اخاذی ۲ میلیارد ریالی از پنج شهروند اعتراف کردند.

سرهنگ حافظی در پایان گفت: متهمان پس از طی مراحل قانونی به زندان معرفی شدند.

کد مطلب 6977165

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