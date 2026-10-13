دستگیری باند ۴ نفره مأمورنما در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع چند فقره اخاذی از شهروندان توسط چهار نفر مأمورنما در یکی از محلات شیراز، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس با انجام تحقیقات و اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی اعضای این باند خانوادگی شدند و متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اعتراف متهمان در بازجویی‌های اولیه بیان کرد: اعضای این باند به اخاذی ۲ میلیارد ریالی از پنج شهروند اعتراف کردند.

سرهنگ حافظی در پایان گفت: متهمان پس از طی مراحل قانونی به زندان معرفی شدند.