دستگیری سارق منزل هنگام پرسه زنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی اظهار داشت: شب گذشته تیم عملیات کلانتری ۱۶۶ لواسانات در حال گشت زنی در محله و خیابان نهالستان تهران به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و خودرو را تحت مراقبتهای ویژه پلیسی قرار میدهند.
وی افزود: با استعلام پلاک خودرو متوجه میشوند پلاک خودرو دستکاری شده که مأموران بلافاصله برای دستگیری فرد وارد عمل میشوند و دستور ایست صادر میشود.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: راننده خودرو پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی متواری شده و با حرکات مارپیچ به خودرویهای عبوری شهروندان آسیب وارد کرده و به هشدار مأموران بیتوجهی کرد.
وی ادامه داد: مأموران باتجربه با استفاده از شگردهای پلیسی موفق به توقف خودرو و دستگیری متهم شدند.
سرهنگ ضرونی خاطر نشان کرد: متهم دارای سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان میباشد، همچنین آلات و ادوات سرقت و یک قبضه سلاح سرد از خودرو متهم کشف و متهم به ۱۰ فقره سرقت از منازل در محدوده لواسانات معترف شد.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران افزود: شناسایی مال باختگان در دستور کار کلانتری ۱۶۶ لواسانات قرار گرفت و کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.
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