  1. استانها
  2. البرز
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

بذرپاش در جمع خبرنگاران:

۹۰۰ واحد مسکن مهر در هشتگرد تحویل مردم می‌شود

۹۰۰ واحد مسکن مهر در هشتگرد تحویل مردم می‌شود

کرج- وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۹۰۰ واحد مسکن مهر در هشتگرد به مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از بزرگراه شمالی که با حضور رئیس جمهور انجام شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های بسیار مهم کشور بزرگراه شمالی به طول بیش از ۷ کیلومتر است، اظهار کرد: این کنار گذر سبب کاهش گره ترافیکی کشور و البرز خواهد شد که هدیه دولت به مردم است.

وی افزود: پل b۱ که در مسیر این بزرگراه قرار دارد یکی از پل‌های بسیار بزرگی در کشور محسوب می‌شود که یکی از کارهای خوب مهندسان ایرانی است.

بذرپاش با بیان اینکه در شهر جدید مهستان (هشتگرد سابق) حدود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر باقی مانده است که امروز حدود ۹۰۰ واحد دیگر تحویل داده می‌شود، بیان کرد: امروز بیش از ۲ هزار واحد مسکن در حوزه بافت فرسوده و هزار و صد واحد واحد روستایی تحویل مردم می‌شود.

کد مطلب 5960713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها