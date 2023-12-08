به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از بزرگراه شمالی که با حضور رئیس جمهور انجام شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های بسیار مهم کشور بزرگراه شمالی به طول بیش از ۷ کیلومتر است، اظهار کرد: این کنار گذر سبب کاهش گره ترافیکی کشور و البرز خواهد شد که هدیه دولت به مردم است.

وی افزود: پل b۱ که در مسیر این بزرگراه قرار دارد یکی از پل‌های بسیار بزرگی در کشور محسوب می‌شود که یکی از کارهای خوب مهندسان ایرانی است.

بذرپاش با بیان اینکه در شهر جدید مهستان (هشتگرد سابق) حدود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر باقی مانده است که امروز حدود ۹۰۰ واحد دیگر تحویل داده می‌شود، بیان کرد: امروز بیش از ۲ هزار واحد مسکن در حوزه بافت فرسوده و هزار و صد واحد واحد روستایی تحویل مردم می‌شود.