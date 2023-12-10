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۱۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

عرضه خودرو در سامانه یکپارچه از فردا/ شرایط جدید ثبت نام اعلام شد

عرضه خودرو در سامانه یکپارچه از فردا/ شرایط جدید ثبت نام اعلام شد

بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه فروش خودرو از فردا دوشنبه ۷ خودرو از طریق این سامانه عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عرضه محصول جدید و یا محل ظرفیت‌های خالی موجود برخی خودروسازان از روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه شروع می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به عرضه محصول جدید، ظرفیت‌های خالی ناشی از انصراف متقاضیان و افزایش تولید، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای کلیه متقاضیان خودرو، ظرفیت‌های قابل ارائه توسط خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.

طرح‌های عرضه شامل طرح عادی، طرح خودروهای فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (صرفاً مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور است.) می‌شود. مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح به عهده متقاضی است. لازم به ذکر است تخصیص خودرو برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

خودروهای عرضه شده در این مرحله، با توجه به اعلام شرکتهای ایران خودرو (Haima ۷x)، آرین پارس (Lamari EAMA )، کرمان موتور (JAC j۴ ،JAC S۳ ،KMC X۵)، ایلیا (Dayun Y۷) و سانیار موتور پارسیان (Tigard X۳۵) مبنی بر امکان فروش فوق العاده محصولات خود با تحویل حداکثر سه ماهه است.

سامانه جهت انتخاب خودروها از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ در دسترس است.

بر این اساس تمام متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل می‌توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند:

۱- برای همه متقاضیان مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه که موعد زمانی تحویل خودرو آنها پیش از این در فصول آتی و یا سال ۱۴۰۳ تعیین شده است (متقاضیانی که در طرح‌های جایگزینی قبلی و یا طرح عرضه خودروی وارداتی شرکت کرده‌اند امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت)، امکان لغو سفارش و انتخاب خودرو از محصولات عرضه شده میسر است.

۲- کلیه متقاضیانی که تاکنون در سامانه ثبت نام نداشته‌اند و دارای شرایط عمومی تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت هستند امکان ثبت نام و انتخاب خودرو را دارا هستند.

شرایط عمومی (جهت طرح عادی) تعیین شده مندرج در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت:

۱. هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت‌های خودروسازی است.

۲. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال است.

۳. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

۴. متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماهه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و …) اقدام کرده‌اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

۵. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.

۶. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است.

* با توجه به نوع فروش فوری پس از فراخوان و اعلام مهلت واریز وجه توسط خودروساز، متقاضیان در موعد مشخص شده (حداکثر ۵ روز) نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.

*کلیه افرادی که دعوتنامه برای ایشان صادر شده و یا خرید خودرو داشته‌اند و متقاضیانی که در طرح‌های جایگزینی قبلی سامانه و یا طرح عرضه خودروی وارداتی شرکت کرده‌اند امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت و مشمول این طرح نیستند.

به جهت تسهیل در فرایند انجام کار پیشنهاد می‌شود متقاضیان جهت مشاهده محصولات و اطلاع از جزئیات برنامه فروش خودروسازان به سایت شرکت‌های مذکور مراجعه کنند.

توجه به این نکته ضروری است که اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5962446
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      31 1
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      بعد از یک سال سر کار گذاشتن مردم ، واقعا زحمت کشیدند . مافیای خودرو چه می کنه .!!!!!!
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      10 0
      پاسخ
      کسی که خودرو فرسوده داره میخواد تحویل بده خب پلاک به نامشه فعال هم میباشد ولی شما در شرایط ثبت نام اعلام میکنید که نباید پلاک فعال داشته باشد
      • علی IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
        6 1
        سلام دوست گرامی اون پلاک فعال برای کسانی که دارای خودرو عادی هستند ملاک میشه نه برای شما که در طرح جایگزین شرکت میکنید
    • جعفر IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      15 3
      پاسخ
      حیف پول که بابت این آشغالها پرداخت شود
    • مهدی فرهمند ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      4 0
      پاسخ
      ماشینای ارزون تر ایران خودرو کو‌ پس؟ مردمو‌ مسخره کردین
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      ایران خودرو با همراهی شورای رقابت توانست تا با تغییراتی نسبتا جزئی قیمت ۳۹۳ میلیون تومانی تارا دنده ای را در نسخه جدید به ۵۸۰ میلیون برساند. به عبارت ساده تر اضافه شدن گیربکس جدید و چند آپشن ساده برای مصرف کننده 190 میلیون تومان هزینه دارد. تارا اون تغییراتی که در شاَن یک خودروی ایرانی که مثلا سرس
    • مصطفی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 2
      پاسخ
      ایا کسی که الان دارای پلاک فعال باشه اگر همین الان برای جای گزینی خودرو بهتر میتونه بفروشه و خودرو بهتر و جدید تر بخره؟
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      2 2
      پاسخ
      برای ثبت نام پولی هم باید واریز کنیم یا نه ؟ اینرو نفرمودید
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      13 0
      پاسخ
      اصلا سایت اجازه عضویت نمیده که بخوایم وارد سایت بشیم و ماشین انتخاب کنیم
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 1
      پاسخ
      چرا وارد سامانه نمیشه باز نشده مگه نمیشه ثبت نام کرد
    • طالب البوعبیش RO ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ثبت نام خودرو
    • مهر و ماه IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      طرح جوانی جمعیت میخام ثبت کنم میگه مخصوص مادران است...منکه پدر نیستم...بابا جان ..مادرمممم
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      فقط آریسان هست هایما نیست که
    • ناصر IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      قشنگ
    • الیاس وفایی استادی IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      هایما
    • الیاس وفایی استادی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خوب
    • علی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      با سلام فردی که شماره انتظامی فعال برای نیسان و وانت که با ان ماشین کار میکند نمی تواند یه ماشین سواریی داشته باشد

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