امشب؛ آخرین مهلت ثبت نام برای خرید خودرو از سامانه یکپارچه

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ اردیبهشت ماه ۷ خودرو از طریق سامانه یکپارچه برای فروش فوق‌العاده عرضه شد.

این هفت محصول شامل هایما ۷X (ایران‌خودرو)، لامارایما (آرین‌موتور)، جک S۳، جک J۴ و KMC X۵ (بهمن‌موتور)، دایون Y۷ (ایلیاموتور) و تیگارد X۳۵ (ساینارموتور) بود که مشتریان حائز شرایط عمومی نظیر عدم پلاک انتظامی فعال، عدم خرید ۴۸ ماهه (دو خودروساز بزرگ) و ۲۴ ماهه (خودروسازان خصوصی) از خودروسازان، حداقل سن ۱۸ سال و… می‌توانستند برای خرید اقدام کنند.

این عرضه در قالب طرح فروش فوق‌العاده محصولات با موعد تحویل حداکثر سه ماهه و برای سه گروه از مشتریان عادی، مادران مشمول طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده اجرایی شد.

با توجه به اینکه مهلت ثبت نام سه روزه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین امشب ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه چهارشنبه ۲۲ آذر ماه این مهلت به پایان خواهد رسید.