به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی پس از بازدید میدانی و پیمایش کارگاه عملیات اجرایی پروژه‌های پیشران توسعه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در شهر مرزی آستارا در مجاورت جمهوری آذربایجان، گفت: عملیات اجرایی پایانه مرزی موقت آستارا و راه موقت دسترسی به آن، با کارکرد انتقال کامیون‌های خالی برگشتی و رویه‌های مرزی مربوطه، در محل منتهی‌الیه پل جدید آستارا چای و جهت افزایش تردد روزانه این مرز تا حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون، به‌صورت رفت و برگشت طبق توافق با جمهوری آذربایجان رو به اتمام است و به‌زودی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این پروژه، به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران توسعه مبادلات مرزی اعم از صادرات، واردات و ترانزیت با کشور آذربایجان و کریدور حمل و نقل محسوب می‌شود.

افندی زاده افزود: با توجه به اهمیت پیشبرد این پروژه‌های حائز اهمیت که برنامه زمان‌بندی تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، به ریاست وزیر راه و شهرسازی در طرف ایرانی، در چند فاز عملیاتی مورد توافق طرفین قرار گرفته، شاهد الگویی موفق و قابل‌تقدیر از حاکمیت نگاه فرابخشی، انسجام، همکاری و همراهی مؤثر همه بخش‌ها و دستگاه‌های ملّی و محلی در فرآیند فشرده و با پیچیدگی‌های خاص عملیات اجرایی این پروژه‌ها هستیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، فاز اول این پروژه‌های پیشران، شامل پایانه مرزی موقت آستارا و راه موقت دسترسی به آن، پس از پاره‌ای اقدامات تکمیلی، به‌زودی و طی چند هفته آتی بهره‌برداری خواهد شد.

دبیر شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور گفت: پایانه مرزی موقت آستارا شامل یک سایت مجهز به فضای استقرار عوامل ارائه دهنده خدمات، تجهیزات و فرآیندهای تردد مرزی است که بلافاصله پس از توافق رؤسای کمیسیون مشترک در نشست تیرماه امسال در شهر آستارا طراحی و به تصویب و ابلاغ شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور رسید و عملیات اجرایی آن بر این مبنا، با فوریت آغاز شد.

به گفته افندی زاده، با توجه به توافق با کشور آذربایجان، تا زمان تکمیل عملیات اجرایی راه دسترسی ۱۱۰۰ متری به پایانه جدید در فازهای بعدی پروژه‌های پیشران مذکور، کامیون‌های خالی از پل جدید و راه دسترسی موقت به این پایانه مرزی موقت به موازات راه دسترسی ۱۱۰۰ متری، وارد کشور خواهند شد و کامیون‌های پر، کماکان از پل و پایانه قدیم استفاده خواهند کرد. بدین ترتیب ظرفیت تردد روزانه در این مرز به حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون به‌صورت رفت و برگشت خواهد رسید و فصل جدیدی در فعالیت‌های این مرز، به‌عنوان قلب تپنده تجارت و ترانزیت دو کشور آغاز خواهد شد.

افندی‌زاده ادامه داد: تکمیل عملیات اجرایی فازهای بعدی این پروژه‌های پیشران با سرعت در دست انجام است و طی ماه‌های آتی شاهد تکمیل مسیر ۱۴۰۰ متری دسترسی به پایانه جدید نیز خواهیم بود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که: پل جاده‌ای (اتومبیل‌رو) جدید مشترک در مرز آستارای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با هدف اتصال به بزرگراه ترانزیت بین‌المللی دو کشور همسایه (اتوبان باکو به رشت و قزوین) به طول ۸۹ متر و عرض ۳۲ متر با همکاری وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل، ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته جمهوری آذربایجان و همچنین آژانس ایالتی راه‌های اتومبیل روی این کشور بر روی رودخانه مرزی آستارا چای ساخته شده‌است.

وی گفت: این پل مشترک مرزی در حد فاصل ۵۰ متری ضلع شمالی پل ریلی آستارا به‌عنوان یک پل اتومبیل‌رو و ترانزیتی جدید در آینده نزدیک آماده افتتاح است.

افندی‌زاده در پایان تأکید کرد: علاوه بر این پروژه، مهم‌ترین طرح‌های پیشران، تحولی، ظرفیت‌ساز و آینده‌نگر لجستیکی، حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیتی در مرزهای مشترک دو کشور، ساخت پل مرزی جاده‌ای و راه‌آهن در منطقه کلاله-آغبند بر روی رودخانه ارس به‌عنوان قطعه تکمیل‌کننده کریدور ارس است که اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان را از خاک کشورمان فراهم می‌سازد. بار اندازی ریلی آستارا با سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف آذری و نیز مرمت پل قدیم مرزی آستارا، با همکاری دو کشور و تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی کشورمان به‌عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک طرفین، با اولویت در دست پیگیری قرار دارند.

بندر آستارا نبض صادرات ایران

به گزارش مهر، شهرستان مرزی بندر آستارا که در شمال غربی استان گیلان و در حاشیه دریای خزر و همسایگی کشور جمهوری آذربایجان، قرار دارد، در حال حاضر از سه راه مرزی دریایی، زمینی و ریلی با خارج از کشور در ارتباط است و راه زمینی جدید به عنوان چهارمین مرز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

مرزهای سه گانه مستعد و مناسب داد و ستد شهرستان مرزنشین آستارا در شمال غربی استان گیلان، همواره از منظر ارزآوری و صادرات ملی برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بوده و در شرایط تحریم نیز برای خنثی کردن حصر اقتصادی دشمنان ایران اسلامی و احیای قابلیت‌های تجاری استان سرسبز گیلان و همچنین کشور، جایگاه خاصی دارند و ارزش‌های اقتصادی خود را در صادرات برون مرزی کشور به خوبی نشان دادند.

این شهرستان مرزی شمال ایران که موقعیت خاصی که در منطقه دارد، نقش مهمی در تجارت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند و موقعیت بسیار عالی آستارا برای تجارت خارجی، نظر مسئولان دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان را برای ایجاد و بهره برداری از چهارمین گذرگاه مرزی جلب کرده است.