به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز پنجشنبه ۲۳ آذر رو در روی هم قرار می‌گیرند تا یکصد و دومین دربی پایتخت را برگزارکنند. وضعیت دو تیم در بالای جدول به حساسیت‌های این دیدار افزوده است. ضمن اینکه درگیری لفظی سرمربیان دو تیم در ابتدای فصل بیست و دوم نیز در حواشی این بازی تأثیر نیست.

ناصر ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری این دیدار گفت: هیچ وقت این دیدار عادی نیست و هرگز نمی‌توان آن را مشابه سایر بازی‌ها دانست. همیشه دارای حساسیت است چون دو تیم هواداران میلیونی دارند و برای همین هوادار مهم است که چه نتیجه‌ای رقم می‌خورد.

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درباره جدال لفظی یحیی گل محمدی با جواد نکونام در ماه گذشته یادآور شد: آنها دو مربی حرفه‌ای هستند و خیلی خوب می‌دانند چطور حاشیه را جمع کنند. به هر حال وضعیت نیمکت روی روحیه بازیکنان و جنگندگی آنها در طول مسابقه دربی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: من فکر می‌کنم هر دو نفر هم دیگر این جدال را ادامه نخواهند داد و تمام ذهن شان را معطوف به بازی خواهند کرد. دربی نیاز به تمرکز خیلی زیادی دارد که اگر کسی حواسش را جمع نکند ضربه خواهد خورد. در بازی‌های بزرگ علاوه بر تعیین تاکتیک نیاز به حفظ روحیه و بالا بردن تمرکز ذهن است تا اسیر اتفاق نشوند.

ابراهیمی در خصوص شرایط پرسپولیس برای این بازی ادامه داد: من فکر می‌کنم پرسپولیس با وجود اینکه در هفته‌های اخیر دچار نوسان در نتیجه گیری شده بود باز هم قدرت کافی برای بردن دربی را دارد. شناخت کامل کادر فنی به این تیم کمک می‌کند تا بتواند برای بردن استقلال بالاترین بازدهی را از بازیکنانش بخواهد.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر دو تیم بتوانند با بازی‌سازی در میانه میدان برای مهاجمان خود خلق موقعیت کنند قطعاً بازی پرگلی را خواهیم دید که تماشاگران هم لذت می‌برند.