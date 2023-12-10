به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه یکشنبه در ملاقات با سفیر ایران در روسیه با اشاره به روابط حسنه ایران با اعضای اجلاس شانگهای و کشورهای اوراسیا اظهار کرد: رونق تجاری و اقتصادی بین استان‌های گیلان، مسکو، آستراخان و جمهوری داغستان مستلزم تقویت زیرساخت در بخش‌های مختلف است که در این سفر به آن پرداخته می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم برقراری تعامل بین تجار ایران و روسی افزود: گسترش روابط تجار و بازرگانان بین دو کشور زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.

استاندار گیلان با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های حمل و نقلی در حوزه‌های مختلف ریلی، دریایی، زمینی و هوایی اضافه کرد: پیوند کریدور شمال به جنوب که با حلقه اتصالی «گیلان» صورت می‌گیرد می‌تواند نقش مهمی در تقویت روابط تجاری در منطقه ایفا کند.

عباسی با بیان اینکه اتصال کریدور شمال به جنوب فرصت طلایی برای گیلان است، گفت: اتصال خط ریلی رشت به آستارا با همکاری دو طرف سرعت بخشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار هدف روسیه برای گیلان بسیار اهمیت دارد، افزود: گیلان در حوزه کشاورزی دارای محصولات و تولیدات ارزشمند است که می‌تواند در بازار روسیه جا خوش کند.

استاندار گیلان با اشاره به قابلیت‌های تجاری و صادرات محور این استان در منطقه اوراسیا بیان کرد: گیلان به قطب صادرات کالاهای تولیدی کشور به روسیه و کشورهای حاشیه خزر باشد.

نقش گیلان در اتصال کریدور شمال به جنوب بسیار حیاتی است

«کاظم جلالی» سفیر ایران در روسیه نیز در این دیدار اظهار کرد: بسیار خرسندیم که پس از سفر آیت الله رییسی به روسیه استاندار گیلان به همراه یک هیأت اقتصادی و سیاسی کارکشته و جامع به روسیه سفر کردند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد روابط گیلان با روسیه در ابعاد مختلف افزود: روابط ایران با روسیه از مدت‌ها پیش از طریق گیلان رقم خورده است.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به موقعیت استراتژیک آستراخان و داغستان برای ارتباط دوسویه با گیلان اضافه کرد: تقویت روابط گیلان با آستراخان و جمهوری داغستان برای توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی بسیار اهمیت دارد.

جلالی با اشاره به اینکه کریدور شمال به جنوب برای دو طرف بسیار اهمیت دارد، گفت: نقش گیلان در اتصال کریدور شمال به جنوب بسیار حیاتی و مهم است.

وی با اشاره به معطلی چندین ساله پروژه خط ریلی رشت – آستارا افزود: دولت سیزدهم و نماینده عالی این دولت در گیلان به شدت پیگیر به سرانجام رسیدن پروژه رشت – آستارا است و در این خصوص کارهای بزرگی صورت گرفته است.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به بررسی و پیگیری مساله گمرکات و لزوم حل این چالش بیان کرد: با حل مساله گمرکات که با تعامل دو طرف صورت می‌گیرد می‌توان به توسعه روابط اقتصادی و تجاری خوش بین و امیدوار بود.