سرانه تخت بیمارستانی در ایران/ مقایسه با آسیا و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، در دو سال اخیر و به نوعی با شروع به کار دولت سیزدهم، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان‌های بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور هستیم؛ به طوری که گفته می‌شود حدود ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در مدت دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

حالا، سوالی که اذهان برخی را مشغول ساخته، این است که آیا دچار اشباع در تخت بیمارستانی شده ایم، یا اینکه همچنان با کمبود مواجه هستیم.

در همین حال، وزارت بهداشت همچنان بر ساخت و بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستانی در کشور اصرار دارد و معتقد است که همچنان با کمبود مواجه هستیم و نسبت به استاندارد جهانی فاصله داریم.

بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: هدفگذاری دولت این است که بتوانیم تا انتهای برنامه هفتم، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، به ۲.۵ تخت برسیم. در این مسیر هم اولویت ما مناطقی است که بیمارستان برای آنها تعریف نشده است. مناطق مرزی، مناطق محروم و…، که به نظر در دهه‌های گذشته غفلت کردیم.

وی افزود: تلاش ما این است که سعی کنیم با پراکندگی منظم و منسجم، منطبق بر یک سطح بندی دقیق علمی بیمارستان‌ها را توزیع بکنیم.

رحیمی با عنوان این مطلب که تا پایان سال جاری نیز ۷ هزار تخت بیمارستانی به تعداد تخت‌های فعلی افزوده خواهد شد، گفت: در قرارگاهی که با حضور وزیر بهداشت تشکیل می‌شود، یک دستور و استراتژی تعیین شده است که ما طوری توزیع منابع و اعتبارات و زیرساخت‌های نظام سلامت را داشته باشیم که نقل و انتقال بین استانی بیماران به حداقل برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: آرزوی ما این است که بیمار در استان خودش همه خدمات را بگیرد، به خاطر همین است که الان توزیع تخت‌های بیمارستانی در سراسر کشور با یک پراکندگی معناداری انجام می‌شود.

در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، به سرانه تخت بیمارستانی در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه تخت ما الان ۱.۸۸ تا ۱.۸۹ است و تا رسیدن به عدد ۲.۵، فاصله زیادی داریم.

وی در توضیح این موضوع که نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت و سرانه‌ای که باید به آن برسیم، افزود: ما الان حدود ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی داریم و ۸۵ میلیون هم جمعیت داریم. این دو عدد را تقسیم بکنیم می‌شود ۱.۸۸ یا ۱.۸۹، به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت و تا عدد ۲.۵ تخت بیمارستانی، فاصله زیادی داریم.

کریمی ادامه داد: کشورهای منطقه حالا عراق و افغانستان و این‌ها منظور نیست، حدود ۳ است و در اروپا حدود ۵ و کره و ژاپن این عدد ۱۰ هست. پس اینکه بعضی‌ها می‌گویند ضرورت ندارند حتماً نمی‌دانند که مفهوم این عدد و فاصله‌ها چیست.

وی افزود: ما باید خودمان را به عدد ۲.۵ برسانیم و به ازای هر ۸۵۰۰ تخت بیمارستانی که اضافه می‌شود یک دهم این عدد بالا می‌رود، یا به عبارت دیگر ۸۵ هزار تخت اگر بسازیم، یک واحد می‌رود بالا، ما الان یک و ۸۸، یا ۸۹ هستیم، تا ۲.۵ ببینید چند تا از این ۸۵۰۰ تخت بیمارستانی را باید بسازیم. بنابراین ما حتماً بایست این کار را بکنیم، اگر می‌خواهیم بحث درمانی کشور به استانداردهای جهانی برسد.